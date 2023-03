La intendenta cuestionó los dichos del senador nacional en su tierra cuando fue a respaldar la candidatura de Norma Trigo. Se solidarizó con Martín Aveiro.

Luego de que el senador nacional Alfredo Cornejo recorriera distintos departamentos de la provincia gobernados por intendentes peronistas para respaldar a quienes serán sus candidatos en las próximas elecciones municipales y diera discursos muy críticos respecto a las actuales gestiones; los atacados salieron a responder. Primero lo hizo Martín Aveiro, de Tunuyán; y ahora se sumó Flor Destefánis, de Santa Rosa.

Destefánis respondió luego de que el precandidato a la gobernación pisara suelo del Este para respaldar la precandidatura de Norma Trigo. Alfredo Cornejo, defendió la gestión de Norma Trigo, que vuelve a postularse a la intendencia, asegurando que el «saneamiento» de las cuentas del municipio se debe a la gestión de Trigo, quien asumió tras la polémica intendencia de Sergio Salgado.

«Normalizamos las cuentas. Sin embargo, necesitábamos tiempo… La verdad es que el saneamiento del municipio fue producto de esa administración de poco menos de un año fuerte de Norma Trigo. Hoy Santa Rosa funciona normalmente justamente por aquel saneamiento”, dijo Cornejo.

Tras esto, Destefánis salió a responder. «Es cierto que cuando asumió (Norma Trigo) había un municipio en una situacion muy compleja, muy dificil pero no hicieron todo lo que tendrían que haber hecho para dejar las cuentas ordenadas y prolijas», aseguró durante el acto por el la vuelta del tren de pasajeros a Mendoza.

Y comentó: «Todavia estamos en juicio esperando ver qué se resuelve con respecto a sobresueldos que cobraron con un ítem que se inventaron los funcionarios políticos de Norma Trigo y su equipo», disparó.

Además, Destèfanis señaló: «Tuvimos que hacer devoluciones a la Nación por rendiciones de programas nacionales que no se hicieron». «No me interesa la discusion, la pelea, todos estamos para hacernos cargo de lo que recibimos, no andar quejándonos», agregó.

En cuanto a las expectativas por las elecciones PASO del 30 de abril, sostuvo: «Será la gente la que siga decidiendo, ya en las elecciones legislativas desde el frente del peronismo logramos una diferencia casi 30 puntos respecto a Cambia Mendoza. Esperamos que en las ejecutivas se acreciente y podamos consolidar este proyecto politico».

En tanto, la intendenta salió a respaldar a su correligionario Martín Aveiro, tras la última declaración de Cornejo, en la que expresó la necesidad de «exterminar al kirchnerismo». Fue la respuesta de el senador a la respuesta de Aveiro, que tras la primera ofensiva del senador nacional, expresó que «no conoce Tunuyán y subestima a su gente”.

A través de sus redes, la santarrosina le pidió «tolerancia» a Cornejo.