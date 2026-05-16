Search
Instagram Facebook Twitter
flor-destefanis-axel-kicillof
Más juntos que nunca

Flor Destéfanis acompañó a Kicillof en un acto político: ¿guiño rumbo al 2027?

El gobernador bonaerense presentó la rama de Mujeres y Diversidades con dirigentes de todo el país y la intendenta dijo presente.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y vicepresidenta del PJ mendocino, participó este viernes del lanzamiento de la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que el gobernador bonaerense Axel Kicillof viene construyendo con miras a 2027. 

Kicillof encabezó el evento junto a la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y el intendente local Mario Secco, entre otros.

Desde sus redes, Destéfanis acompañó el acto con un mensaje que combinó la adhesión al espacio de Kicillof con una mirada sobre Mendoza: “Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. En Mendoza necesitamos una generación que se anime a construir futuro”.

“Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina. Lo mismo digo en Mendoza cuando veo a dirigentes que creen que la salida es parecerse cada vez más a quienes vienen gobernando la provincia hace una década”, lanzó en un claro mensaje a la interna peronista local.

En tanto, durante el acto, Kicillof apuntó contra el gobierno de Milei y convocó a construir una alternativa: “No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible”. También dirigió un mensaje interno al peronismo: “Les digo a los compañeros varones que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia la tuvieron siempre las mujeres”.

ETIQUETAS:

ActoAxel Kicillofflor destefanis

+ Noticias

Más juntos que nunca

Flor Destéfanis acompañó a Kicillof en un acto político: ¿guiño rumbo al 2027?

Por: Agustin Zamora

DGE

La DGE separó a 50 docentes y celadores por abuso, violencia y faltas graves en Mendoza

Por: Agustin Zamora

ENERGÍA ELÉCTRICA

Mendoza presidirá dos sectores claves para el sector energético nacional: los detalles

Por: Redacción NDI

bolsillo

Panaderos de Mendoza anunciaron subas y ya anticipan cuánto podría costar el pan en los próximos días

Por: Redacción NDI

Recorrido valletano

Luis Petri mantuvo una reunión con la Cámara de Comercio de Valle de Uco: “Las cámaras tienen que ser aliadas”

Por: Redacción NDI

FUEGO CRUZADO

Guerra abierta entre San Rafael y General Alvear por el Gasoducto del Sur: intimaciones, amenazas y mensajes en redes

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter