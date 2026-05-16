Flor Destéfanis acompañó a Kicillof en un acto político: ¿guiño rumbo al 2027?

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y vicepresidenta del PJ mendocino, participó este viernes del lanzamiento de la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que el gobernador bonaerense Axel Kicillof viene construyendo con miras a 2027.

Kicillof encabezó el evento junto a la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y el intendente local Mario Secco, entre otros.

Desde sus redes, Destéfanis acompañó el acto con un mensaje que combinó la adhesión al espacio de Kicillof con una mirada sobre Mendoza: “Miles de mujeres de cada rincón del país estamos convencidas de que hay un camino distinto, con gobernantes que no administren achicamiento del Estado sino que se animen a transformar realidades. En Mendoza necesitamos una generación que se anime a construir futuro”.

“Axel lo dijo claramente, no queremos parecernos a quienes hoy toman las decisiones en la Argentina. Lo mismo digo en Mendoza cuando veo a dirigentes que creen que la salida es parecerse cada vez más a quienes vienen gobernando la provincia hace una década”, lanzó en un claro mensaje a la interna peronista local.

En tanto, durante el acto, Kicillof apuntó contra el gobierno de Milei y convocó a construir una alternativa: “No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible”. También dirigió un mensaje interno al peronismo: “Les digo a los compañeros varones que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia la tuvieron siempre las mujeres”.