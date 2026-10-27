Flávio Bolsonaro se fue a Estados Unidos, según un medio brasileño: habría salido por Argentina

Luego de perder las elecciones en Brasil, Flávio Bolsonaro, partió hacia Estados Unidos y el avión ya está en vuelo, según dijeron allegados a la familia citados por un medio brasileño.

La información publicada en el medio Metrópoles indica que Flávio Bolsonaro llevaba desaparecido desde la mañana del martes 27 de octubre. El último mensaje fue enviado a las 8 de la mañana a Rogério Marinho, coordinador de su campaña. El senador afirmó que estaba “tranquilizando sus pensamientos”, pero no respondió si había salido de Brasil.

Bolsonaro hijo perdió las elecciones ante Lula el domingo 25 de octubre y al día siguiente, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó la incautación de sus pasaportes, ya que está siendo investigado junto con su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto lavado de dinero.

También está bajo investigación en el caso “Dark Horse“, en el que Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master, – está encarcelado-, presuntamente transfirió aproximadamente R$ 61 millones a petición del senador para la producción de una película biográfica sobre el Jair Bolsonaro.

¿Uso Argentina como escala?

Si bien Flávio Bolsonaro debía entregar los documentos este martes, pero no lo hizo y a cambio, habría tomado un vuelo secreto, que pudo haber tenido a Argentina como escala.

La versión de que Bolsonaro habría emprendido la fuga fue publicada por Infobae que, además, precisó los datos del avión. Las piezas de la información empezaron a encajar cuando se conoció que el Gulfstream partió en la noche del lunes hacia Iguazú.

De Migraciones de Iguazú salió, off the record, el dato de que el sistema estuvo caído y no se podía precisar si el político brasilero entró a la Argentina. Este lunes, la justicia de Brasil le había retirado el pasaporte, justamente por temor a una fuga, pero ya se sabe que el ingreso en el Mercosur sólo requiere de documento de identidad.