FLAT: Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología llega al anexo del MMAMM

El Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT) tendrá su edición “Antesala” en el anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en el Parque Central. La cita será los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 10 a 20 horas, con entrada gratuita y cupos limitados.

Organizado por el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros (CEES) y coproducido por el MMAMM junto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza, el evento se consolida como un espacio de encuentro, experimentación y reflexión sobre las nuevas formas de creación artística vinculadas a la tecnología.

El festival estará estructurado en cinco ejes temáticos: Videojuegos, Realidades Extendidas, Arte Sonoro, Inteligencia Artificial, y Ciencia y Datos. Habrá talleres, laboratorios, charlas y performances que abordarán la relación entre arte y tecnología desde distintas disciplinas.

Entre las propuestas, se destacan los talleres de música interactiva, diseño sonoro, experiencias de realidad aumentada y virtual, y clínicas de producción con dispositivos electrónicos. También se debatirá sobre inteligencia artificial y su impacto en la creatividad, los derechos de autor y las nuevas narrativas digitales.

Participarán referentes del ámbito artístico y tecnológico, entre ellos Guillermo Núñez, Germán Sartorio y Mónica Pacheco, quienes compartirán sus experiencias en torno a la innovación y la creación interdisciplinaria.

La entrada será gratuita, con inscripción previa según la disponibilidad de cada actividad.