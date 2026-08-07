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Fito Páez tendrá su propio documental en Netflix: cuándo se estrena y qué contará

El músico rosarino será protagonista de una producción que repasará más de cuatro décadas de trayectoria y con material inédito.

Fito Páez volverá a ser protagonista de una producción audiovisual, esta vez con un documental que llegará a Netflix el próximo 3 de septiembre. La película, titulada “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”, propone un recorrido por la vida y la trayectoria del músico desde una mirada íntima y en primera persona.

La producción fue dirigida por Matías Gueilburt y se realizó en Argentina. A diferencia de la serie “El amor después del amor”, que llevó a la pantalla distintos momentos de la vida del artista a través de una ficción, en esta oportunidad será el propio Páez quien reconstruirá parte de su historia.

Netflix ya presentó el tráiler oficial y las primeras imágenes de la película, que anticipan un relato centrado en los momentos más importantes de la vida de Páez, sus experiencias y la relación entre sus vivencias y las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera.

El documental recorre más de 40 años de carrera y combina testimonios del músico con imágenes de archivo, registros de sus giras y material inédito. La propuesta busca mostrar no solo al artista reconocido internacionalmente, sino también aspectos más personales de su recorrido.

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