El Teatro Independencia recibirá una propuesta musical dedicada a la obra de Fito Páez, con un formato que busca ofrecer una experiencia diferente al tradicional concierto. Se trata de EMI (Experiencia Musical Inmersiva), un espectáculo que combinará versiones en vivo de sus grandes canciones con un diseño sonoro cuadrafónico.

La presentación propone redescubrir el universo musical del artista rosarino a través de una puesta en escena en la que las voces, los instrumentos y los distintos matices de cada composición tendrán un lugar central. La tecnología de sonido permitirá generar una experiencia envolvente y una conexión diferente con canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El espectáculo contará con un destacado elenco de voces femeninas integrado por Cynthia Lozada, Nat Rossi, Valentina Gratón y Magnolia Monti. Juntas recorrerán distintas etapas de la obra de Páez, entre la sensibilidad de sus canciones, la energía del rock y la fuerza de sus interpretaciones.

La dirección artística y musical estará a cargo de Juan Pablo Moltisanti, quien también participará en voz y teclados. La banda se completará con Flavio Vázquez en bajo, Luciano Báez en batería, Carla Abraham en percusión y David Náñez en guitarra.

Las entradas se encuentran disponibles por EntradaWeb.com.