Search
Instagram Facebook Twitter
f768x1-187638_187765_5050
Vuelve a Mendoza

Fito Páez se presenta en Mendoza: todos los detalles

Fito Páez se presentará en el marco de su gira Sale el Sol 2026, con un show que reúne los grandes himnos de su carrera.

El tour Sale el Sol marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito Páez: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” -la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos-, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Los detalles de Sale el Sol Tour 2026

SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Con el tour, la leyenda del rock en español regresa a Mendoza luego de tres años, con una única presentación el viernes 17 de abril, en el Arena Maipú Stadium.

Venta de entradas

La preventa de entradas exclusiva para clientes BBVA Visa (beneficio 6 cuotas sin interés) estará disponible a partir del martes 11 de noviembre, a las 12 horas, en Ticketek.com.ar

La venta general de entradas comienza el miércoles 12 de noviembre, a las 12 horas, disponible con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con BBVA Visa. En Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

ETIQUETAS:

músicaFito PáezArena Maipú StadiumFito Páez en Mendoza

+ Noticias

Vuelve a Mendoza

Fito Páez se presenta en Mendoza: todos los detalles

Por: Agustin Zamora

LEGISLATURA DE MENDOZA

Avanza el Presupuesto 2026 en Diputados: el oficialismo provincial consiguió el despacho por mayoría

Por: Lucian Astudillo

OTRA VEZ SOPA

Será un viejo conocido: Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial Sub-17

Por: Lucian Astudillo

Alianza agroindustrial

La líder mundial Al Dahra analiza inversiones en el agro mendocino

Por: María Orozco

A TODO O NADA

Confirmado: ¿dónde y cuándo se jugará Godoy Cruz la permanencia en Primera División?

Por: Lucian Astudillo

Datos del INDEC

Uno de cada dos hogares usa ahorros o toma deuda para cubrir sus gastos: el sector más afectado

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter