Fito Páez se presenta en Mendoza: todos los detalles

El tour Sale el Sol marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito Páez: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” -la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos-, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Los detalles de Sale el Sol Tour 2026

SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Con el tour, la leyenda del rock en español regresa a Mendoza luego de tres años, con una única presentación el viernes 17 de abril, en el Arena Maipú Stadium.

Venta de entradas

La preventa de entradas exclusiva para clientes BBVA Visa (beneficio 6 cuotas sin interés) estará disponible a partir del martes 11 de noviembre, a las 12 horas, en Ticketek.com.ar

La venta general de entradas comienza el miércoles 12 de noviembre, a las 12 horas, disponible con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con BBVA Visa. En Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).