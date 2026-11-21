Las autoridades binacionales del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron en las últimas horas que el cruce a Chile seguirá habilitado este sábado, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, pese a la presencia de alguna leve inestabilidad en la frontera con el vecino país.

Así, el túnel continuará abierto las 24 horas, al menos hasta que las autoridades evalúen las condiciones climáticas reinantes y decidan lo contrario. Se espera que este sábado haya buen tiempo en líneas generales en la frontera, aunque con bajas temperaturas y alguna lluvia ligera, según indicaron los pronósticos. Está previsto que haya transitabilidad segura por las rutas 7 y 60.

En tanto, en los complejos aduaneros de ambos países hay atención fluida en los trámites migratorios para todo tipo de vehículos, incluidos particulares y de transporte de pasajeros. En Los Libertadores, la espera alcanza los 15 minutos, mientras que en Horcones las demoras no supera los 10 minutos.

Las autoridades fronterizas aclararon, además, que, según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional, está previsto que las condiciones climáticas vayan a ser bastante benévolas este sábado. Y recién el próximo miércoles las autoridades evaluarán la continuidad de la apertura del túnel internacional.

De esta manera, estarán transitables tanto la ruta 7 (del lado argentino) como la ruta 60 (del lado trasandino) mientras dure la apertura del túnel. De todas formas, pidieron mucha precaución para circular a ambos lados de la cordillera.

También precisaron las autoridades que las barreras en Uspallata y Guardia Vieja permanecerán habilitadas para todo tipo de vehículos mientras dure la apertura del túnel internacional.