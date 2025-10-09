Finde largo: largas demoras en el Paso a Chile y más de dos horas de espera en Los Libertadores

El inicio del fin de semana largo por el feriado del viernes 10 de octubre generó un importante movimiento en el Paso Internacional Cristo Redentor, con largas demoras para ingresar a Chile. Desde las primeras horas del jueves, cientos de vehículos formaron extensas filas en el complejo fronterizo de Los Libertadores, donde la espera llegó a 120 minutos para completar los trámites aduaneros.

En contraste, el tránsito hacia Argentina se mantiene fluido: en el Complejo Horcones, la demora para ingresar al país es de apenas 10 minutos, según informaron las autoridades de Gendarmería Nacional.

Durante el miércoles, más de tres mil personas salieron del país rumbo a Chile, junto a 32 ómnibus de pasajeros con destino a las principales ciudades trasandinas. El flujo turístico responde al interés de los mendocinos por aprovechar los precios más bajos del lado chileno y disfrutar del descanso en las playas del Pacífico.

Por ahora, el Paso Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. No obstante, el Servicio Meteorológico anticipó que las condiciones en la cordillera cambiarán este viernes, con posibles nevadas e inestabilidad climática que podrían complicar el tránsito durante el fin de semana.

Las autoridades recomiendan consultar el estado del paso antes de viajar y circular con precaución ante las bajas temperaturas y la presencia de hielo en alta montaña.