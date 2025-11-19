Search
Finde largo: confirman si habrá o no clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

La DGE definió cómo funcionarán las escuelas durante el próximo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

La provincia de Mendoza ya tiene definido su esquema escolar para el próximo fin de semana extra largo. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el viernes 21 de noviembre no habrá clases, dado que la fecha fue declarada día no laborable con fines turísticos en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20.

La medida genera un escenario particular: mientras en algunos sectores la jornada del viernes se tomará como feriado, en el ámbito privado dependerá de cada empleador. Sin embargo, para el sistema educativo provincial la definición es clara: no habrá actividad escolar y los establecimientos permanecerán sin dictado de contenidos.

Además, la DGE informó que la misma situación se repetirá el lunes 24 de noviembre, jornada establecida como feriado nacional trasladado, lo que extiende el descanso tanto para estudiantes como para docentes.

De esta manera, trabajadores de la educación, empleados estatales y bancarios disfrutarán de cuatro días consecutivos sin actividad: viernes, sábado, domingo y lunes.

Los alumnos y docentes regresarán a las aulas recién el martes 25 de noviembre, retomando el ciclo lectivo en su tramo final del año. Una pausa extendida que permitirá cerrar la última parte del calendario con energía renovada.

