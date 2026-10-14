Financiamiento universitario: la Justicia multará al Gobierno diariamente por incumplir la ley

La Justicia federal volvió a fallar contra el Gobierno de Javier Milei en el conflicto por el financiamiento universitario. Este miércoles, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dispuso aplicar una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios de docentes y no docentes, además de recomponer las becas estudiantiles.

La resolución representa un nuevo revés judicial para el Ejecutivo nacional, que mantiene una disputa con las universidades públicas por la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025.

El magistrado consideró que el Gobierno no acreditó el cumplimiento integral de la orden judicial y decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre. La sanción económica se aplicará por cada día de incumplimiento y podrá modificarse si persiste la situación.

Por qué la Justicia decidió multar al Gobierno

La decisión se produjo en el marco de una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario contra el Estado nacional.

El conflicto judicial comenzó después de que el Ejecutivo promulgara la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionara su aplicación a la identificación de fuentes presupuestarias mediante el Decreto 759/2025.

Ante esta situación, las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordenó implementar los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con la recomposición salarial del personal universitario y la actualización de los programas de becas.

En septiembre, Cormick intimó al Gobierno a cumplir con la resolución en un plazo de cinco días. Posteriormente, el 30 de septiembre, reiteró la exigencia ante la falta de cumplimiento total.

Ahora, el magistrado resolvió avanzar con las denominadas astreintes, multas económicas destinadas a obligar al cumplimiento de una decisión judicial.

La sanción recae sobre el titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, y el tribunal dejó abierta la posibilidad de incrementar el monto o extender la medida a otros funcionarios.

El reclamo de las universidades por los salarios y las becas

La controversia tiene como eje central el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento del sistema público de educación superior.

En junio, el Gobierno había firmado un acuerdo con representantes universitarios y gremiales que contemplaba un incremento del 24,33% en la masa salarial, una suba del 20% para gastos de funcionamiento y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, las universidades consideraron que esas medidas no alcanzaban para cumplir integralmente con la legislación vigente.

El Ejecutivo argumentó ante la Justicia que había avanzado sustancialmente en la implementación de la normativa y solicitó levantar la medida cautelar. No obstante, el planteo fue rechazado porque no se acreditó que los incrementos otorgados resolvieran el deterioro salarial ni las obligaciones establecidas por la ley.

El conflicto también alcanza a las universidades de Mendoza

La disputa nacional tiene repercusiones en Mendoza, donde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de sus dependencias regionales, forman parte del sistema universitario público alcanzado por las medidas de financiamiento.

Los reclamos salariales y presupuestarios han provocado medidas de fuerza, movilizaciones y protestas de docentes y trabajadores no docentes en distintas universidades del país.

La nueva resolución judicial se conoce, además, en medio de las discusiones por el Presupuesto Nacional 2027, donde el financiamiento de las universidades vuelve a ocupar un lugar central.

Mientras el Gobierno busca sostener su política de equilibrio fiscal, las instituciones universitarias reclaman que se garantice el cumplimiento de la legislación y la recuperación de los recursos destinados a salarios, becas y funcionamiento.