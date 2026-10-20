Financiamiento universitario: la Justicia aceptó un recurso del Gobierno y revisará la medida cautelar

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un nuevo planteo del Gobierno de Javier Milei en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y habilitó la revisión de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada este martes por la Sala III del tribunal, que hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación contra una resolución del juez federal Martín Cormick.

De esta manera, el Gobierno consiguió que se tramite una apelación que había sido rechazada en primera instancia, aunque el fallo no determina si el Ejecutivo cumplió con sus obligaciones ni deja sin efecto automáticamente la medida cautelar.

La resolución representa un nuevo capítulo en el conflicto judicial por el financiamiento de las universidades públicas, que enfrenta al Gobierno nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Qué resolvió la Justicia sobre el financiamiento universitario

La controversia se originó luego de que el juez Cormick dispusiera continuar con la ejecución de una medida cautelar que exige al Estado cumplir con las actualizaciones salariales y las partidas para becas previstas en la legislación.

El Gobierno apeló esa decisión, pero el magistrado rechazó el recurso el pasado 14 de octubre. Ante esa situación, el Ministerio de Capital Humano presentó una queja ante la Cámara, que finalmente fue aceptada.

En su presentación, el Ejecutivo sostuvo que ya había cumplido con la medida cautelar y argumentó que la orden judicial tenía un plazo de vigencia determinado que, según su interpretación, ya había vencido.

También cuestionó la posibilidad de enfrentar sanciones económicas por incumplimiento mientras se discutía la continuidad de la obligación.

La Cámara consideró que impedir la revisión de esa decisión podía ocasionar un perjuicio irreparable al Estado y, por ese motivo, habilitó la apelación.

Sin embargo, los magistrados aclararon que la resolución no implica pronunciarse sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia. Esas cuestiones deberán resolverse durante el trámite judicial.

Qué pasará con las multas al Gobierno

La nueva resolución se suma a otra decisión judicial adoptada el pasado 15 de octubre, cuando la misma Cámara suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una intimación vinculada con la medida cautelar.

En aquella oportunidad, el tribunal también había aceptado un recurso del Gobierno y dispuesto que las sanciones quedaran en suspenso mientras se analizaba la apelación.

Ahora, la Justicia deberá revisar tanto la continuidad de la ejecución de la cautelar como los planteos relacionados con la intimación al Estado.

El conflicto judicial comenzó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

El pasado 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma, aunque el Gobierno apeló la sentencia.

La discusión por los salarios universitarios y las becas continúa abierta, mientras la Cámara deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por el Ejecutivo y el alcance de las obligaciones establecidas judicialmente.