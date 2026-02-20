Financiamiento universitario: el oficialismo aprieta el acelerador para sancionarlo en marzo

Luego de la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional ya prepara su siguiente paso en la agenda legislativa: la aprobación de la nueva ley de financiamiento universitario durante la primera semana de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso.

El proyecto ingresó a la Cámara baja el jueves pasado y busca reformular la Ley 27.795, impulsada por la oposición, con un esquema que contempla actualización por inflación, recomposición salarial y un refuerzo presupuestario para hospitales universitarios. Según fuentes oficiales, la iniciativa fue elaborada en Casa Rosada, con la participación de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por Alejandro Álvarez, dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

En el entorno del presidente Javier Milei hay optimismo político sobre el tratamiento del proyecto. En Balcarce 50 confían en que los aliados legislativos permitirán su sanción junto con otras iniciativas consideradas estratégicas, como la reforma tributaria, que el oficialismo presenta como una herramienta para ordenar el sistema impositivo.

El texto establece que los gastos de funcionamiento de las universidades se actualizarán si la inflación (IPC-INDEC) supera el 14,3% anual, cifra tomada como referencia para el Presupuesto 2026. En ese caso, se ajustarán los créditos destinados a funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia y técnica, con el objetivo de preservar el valor real de los recursos.

Además, el artículo 4° prevé un refuerzo específico de más de 80.000 millones de pesos para el sistema de salud universitario, destinado al funcionamiento de hospitales escuela. En materia salarial, el artículo 5° dispone una recomposición del 12,3% para docentes y no docentes, dividida en tres tramos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026, calculados sobre los básicos de diciembre de 2025. También obliga al Ejecutivo a convocar paritarias trimestrales tras la sanción de la ley.

Sin embargo, la iniciativa ya generó críticas gremiales. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, consideró que el proyecto “consolida el ajuste sobre los salarios” y reclamó el cumplimiento pleno de la ley vigente. Además, anticipó paros y medidas de fuerza para evitar que se naturalice lo que calificó como una situación “injusta e ilegal”.

Con el debate en puerta, el financiamiento universitario se perfila como el próximo foco de tensión política y social, en un escenario en el que el Gobierno busca consolidar su programa de reformas estructurales mientras los sindicatos y sectores académicos advierten sobre el impacto del ajuste en el sistema educativo superior.