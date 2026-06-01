Finalmente se conoció la autopsia y aportó datos clave sobre el crimen de Agostina Vega

La causa por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, sumó información relevante tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia. Los peritos determinaron que la muerte se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, un dato que ahora forma parte de la línea central de la investigación.

Según trascendió de los informes forenses iniciales, el cuerpo presentaba graves lesiones internas compatibles con un episodio de extrema violencia. Los especialistas también detectaron indicios que serán analizados en profundidad para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

No obstante, los investigadores advirtieron que el estado en que fueron encontrados los restos dificulta reconstruir con exactitud la mecánica del crimen. Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios que permitan obtener mayores precisiones sobre lo sucedido y determinar responsabilidades.

Agostina había sido vista por última vez el 23 de mayo y su cuerpo fue encontrado una semana después, el 30 de mayo, en un descampado de la provincia de Córdoba. Hasta el momento, el principal sospechoso y único detenido en la causa es Claudio Barrelier, mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas.