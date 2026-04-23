Finalmente quedaron imputadas 10 jugadoras de hockey del Club Alemán por el escandaloso ritual

La investigación por un presunto abuso en el ámbito del hockey mendocino dio un giro decisivo en las últimas horas. La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual imputó a diez jugadoras del primer equipo del Club Alemán por un hecho ocurrido en abril de 2023, donde una menor de 16 años habría sido víctima de un violento “rito de iniciación”. La causa, que estuvo meses paralizada, avanza ahora hacia una instancia clave que definirá su continuidad.

Según la acusación, la joven fue sometida a una serie de prácticas degradantes dentro de las instalaciones del club (en Guaymallén), incluyendo situaciones de humillación, contacto físico sin consentimiento y exposición mediante grabaciones. El fiscal Mauro Perassi formalizó la imputación tras reactivar el expediente, mientras que desde la fiscalía adjunta remarcaron que no puede hablarse de consentimiento debido a la relación de poder y la diferencia de edad entre las involucradas (las acusadas tienen entre 23 y 29 años).

El relato judicial describe un escenario alarmante: las víctimas habrían sido obligadas a permanecer en ropa interior, vendadas y sometidas a distintas prácticas vejatorias (según consta en la denuncia). “Me sentí vulnerable y con miedo”, declaró la adolescente, en un testimonio que fue clave para el avance de la causa y que hoy pone bajo la lupa este tipo de rituales dentro del deporte.

En paralelo, la defensa de parte de las imputadas intenta frenar el proceso (planteando la nulidad de la acusación por supuestas irregularidades), lo que será analizado en una audiencia prevista para el próximo mes. Mientras tanto, las jugadoras continúan en libertad, aunque el caso ya instaló un precedente: estas prácticas dejaron de ser vistas como “bromas” para ser consideradas posibles delitos.

En medio del impacto público, también surgieron voces en defensa del club y de las jugadoras. A través de una carta anónima, una deportista sostuvo que los hechos fueron “sacados de contexto” y negó la existencia de abuso, aunque reconoció que este tipo de rituales hoy son cuestionados socialmente (y que ya no deberían repetirse). El contrapunto expone una tensión creciente entre tradición y derechos, en un caso que todavía busca una verdad judicial definitiva.