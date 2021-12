Entre idas y vueltas, parece que el Gobierno nacional buscará la manera de finalmente brindar un bono a fin de año para jubilados y pensionados.

Si bien no hay un monto ni fecha establecida (según antes de navidad), parece que la única certeza es que se intentará dar un plus en el sueldo de miles de jubilados y pensionado del país. Según comunicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, es pedido expreso del Ejecutivo nacional, instrumentar lo necesario para concretarlo. Días atrás habían asegurado que no se entregaría.

Hace días la comunicación había sido clara y anunciaron que no habría bono para este sector, al día de hoy esto cambio y el propio Alberto Fernández pidió a la titular de ANSES, Fernanda Raverta y al Ministro de Economía, Martín Guzmán, arbitrar los medios necesarios para efectuar el pago.

Previamente en un comunicado, la jefa de la ANSES había dicho que la medida estaba en “estudio”, anunció que se hizo un día después en que Cerruti afirmara que la decisión de no brindarlo, estaba tomada.

“El ministro Guzmán está trabajando en el tema. Va a haber un bono para los jubilados. Los detalles de cuándo y de qué monto los sabremos en el momento en el que el ministro termine de definirlo”, concluyó la vocera.

