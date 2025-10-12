Search
Instagram Facebook Twitter
colegio secundario
SECUNDARIO

Finalizó la etapa de exámenes para ingresar a los secundarios de la UNCuyo

Este sábado se rindió la última evaluación, marcando el cierre de la fase de exámenes para aspirantes a primer año.

Este sábado 11 de octubre concluyó la etapa de exámenes para el ingreso al ciclo lectivo 2026 en las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Más de 2.200 aspirantes rindieron la prueba de Matemáticas, completando así la segunda y última evaluación del proceso de selección.

La próxima fecha clave será el martes 21 de octubre a las 12:00, cuando se publicarán en el sitio web oficial los promedios obtenidos en las evaluaciones de Lengua y Matemática, así como el orden de mérito de los postulantes. Esta lista estará ordenada por número de DNI y no incluirá nombres.

Posteriormente, el lunes 27 de octubre a las 12:00 se asignarán las vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. El miércoles 5 de noviembre a las 12:00 se publicará la asignación para el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela de Comercio Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).

La matriculación será presencial: para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, se realizará el martes 28 y miércoles 29 de octubre; para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC, del jueves 6 al martes 11 de noviembre. Los aspirantes deberán presentar documentación como partida de nacimiento actualizada, dos fotos tipo carnet, certificado de estudiante regular de séptimo grado y DNI.

Este proceso de ingreso se caracteriza por una alta demanda, con más de 2.000 aspirantes compitiendo por 930 vacantes disponibles en las seis instituciones secundarias de la UNCuyo.

ETIQUETAS:

escuela secundariaUNCuyociclo lectivo 2026ingreso

+ Noticias

servicio meteorológico

Aumenta la temperatura y así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Por: Redacción NDI

ALARMANTE

Las ventas minoristas no repuntan: en septiembre cayeron 4,2% interanual

Por: Redacción NDI

VIAJE PRESIDENCIAL

Javier Milei vuelve a Estados Unidos: ¿qué hará el Presidente?

Por: Redacción NDI

SECUNDARIO

Finalizó la etapa de exámenes para ingresar a los secundarios de la UNCuyo

Por: Violeta Díaz Costa

legilatura

Un proyecto busca regular el lobby en Mendoza

Por: Belén García

EMPATE Y NADA MÁS

En el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron en un deslucido clásico

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter