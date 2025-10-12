Finalizó la etapa de exámenes para ingresar a los secundarios de la UNCuyo

Este sábado 11 de octubre concluyó la etapa de exámenes para el ingreso al ciclo lectivo 2026 en las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Más de 2.200 aspirantes rindieron la prueba de Matemáticas, completando así la segunda y última evaluación del proceso de selección.

La próxima fecha clave será el martes 21 de octubre a las 12:00, cuando se publicarán en el sitio web oficial los promedios obtenidos en las evaluaciones de Lengua y Matemática, así como el orden de mérito de los postulantes. Esta lista estará ordenada por número de DNI y no incluirá nombres.

Posteriormente, el lunes 27 de octubre a las 12:00 se asignarán las vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. El miércoles 5 de noviembre a las 12:00 se publicará la asignación para el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela de Comercio Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).

La matriculación será presencial: para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, se realizará el martes 28 y miércoles 29 de octubre; para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC, del jueves 6 al martes 11 de noviembre. Los aspirantes deberán presentar documentación como partida de nacimiento actualizada, dos fotos tipo carnet, certificado de estudiante regular de séptimo grado y DNI.

Este proceso de ingreso se caracteriza por una alta demanda, con más de 2.000 aspirantes compitiendo por 930 vacantes disponibles en las seis instituciones secundarias de la UNCuyo.