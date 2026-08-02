Final feliz para Independiente Rivadavia: Maxi Salas será refuerzo de la Lepra

Después de varios días de negociaciones y versiones cruzadas, Independiente Rivadavia concretó la incorporación de Maximiliano Salas. El delantero dejará River para sumarse a préstamo al equipo de Alfredo Berti y en las próximas horas viajará a Mendoza para firmar su contrato.

La cesión será por un año, sin cargo y sin opción de compra. Además, el club mendocino se hará cargo de la totalidad del salario del futbolista, que no era tenido en cuenta por Eduardo Coudet y entrenaba apartado del plantel principal junto a otros jugadores prescindibles.

La llegada de Salas responde a un pedido de Berti para reforzar el frente de ataque tras la salida de Sebastián Villa a Boca. Si bien el delantero no juega un partido oficial desde el 27 de mayo -cuando marcó el gol del triunfo de River ante Sporting Cristal por la Copa Sudamericana-, se mantuvo entrenando mientras esperaba definir su futuro.

Para el atacante, el desembarco en Independiente Rivadavia representa una oportunidad para volver a tener continuidad y recuperar protagonismo en un equipo que apunta a pelear por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Salas pondrá fin a su ciclo en River después de disputar 37 partidos, convertir siete goles y aportar dos asistencias.