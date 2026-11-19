Tras varios días de especulaciones, incertidumbre y comunicados cruzados, el Deportivo Maipú quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo del Botellero por el partido suspendido ante Deportivo Madryn y confirmó que el encuentro terminó 3-1 a favor del Aurinegro. De esta manera, el Cruzado se quedó sin chances de seguir peleando por el segundo ascenso.

La resolución llegó después de varios días de polémica por el encuentro disputado el último sábado en Puerto Madryn, correspondiente a los octavos de final. El partido se interrumpió cuando transcurrían 37 minutos del segundo tiempo, luego de que una bomba de estruendo cayera cerca de Nahuel Galardi, arquero de Maipú.

En ese entonces, el futbolista fue trasladado a un servicio de guardia tras resultar afectado por el proyectil arrojado desde la tribuna local. Según el informe médico, presentó una conmoción acústica, con síntomas de tinnitus -zumbidos en los oídos-, cefalea y fotofobia.

La suspensión abrió una disputa entre las instituciones, con cruces de certificados médicos, comunicados en redes sociales y acusaciones entre Gabriel Viglianti y Ricardo Sastre, presidentes de ambos clubes. Sin embargo, el Tribunal tomó como referencia el informe del árbitro Brian Ferreyra y desestimó la presentación de Deportivo Maipú.

Con el fallo, Deportivo Madryn quedó confirmado como ganador por 3-1 y avanzó a los cuartos de final del Reducido. Su próximo compromiso será ante Gimnasia de Jujuy, como visitante, este sábado 21 de noviembre desde las 21:30.