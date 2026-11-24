Se acabó el misterio: luego de que trascendiera que existía la posibilidad de que el partido entre Independiente Rivadavia y Boca podría llegar a postergarse a pedido del Xeneize, se confirmó que el encuentro se disputará el miércoles, desde las 21, en la Bombonera. Si bien se especulaba con que el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena solicitaría jugar el jueves 26 para darle más margen de descanso a sus futbolistas tras la consagración en la Copa Sudamericana, esto no ocurrió y la logística se mantiene tal como estaba prevista.

Boca regresó a la Argentina durante la madrugada del lunes, después de vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y quedarse con el título internacional. La delegación había modificado su itinerario de regreso y permaneció una noche más en Colombia, una decisión que redujo el tiempo disponible antes del compromiso por el torneo local. A eso se sumó la descompensación que sufrió Leandro Paredes por un golpe de calor y deshidratación.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena evaluó la posibilidad de contar con un día más de recuperación. Sin embargo, el partido quedó programado para el miércoles a las 21. De este modo, la Lepra ya tiene definida su hoja de ruta y se prepara para intentar dar el batacazo en la Bombonera para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

La Lepra busca dar el golpe en La Bombonera

El equipo de Alfredo Berti intentará aprovechar el envión de su clasificación a los octavos para dar un golpe sobre la mesa. Cabe recordar que la Lepra consiguió el pase a la fase previa de la próxima Copa Libertadores tras la consagración de Boca en la Sudamericana, lo que también podría funcionar como combustible anímico.

Luego de un primer semestre de ensueño, los Azules del Parque sintieron el desgaste en la etapa final del año y tuvieron una marcada merma en su rendimiento. Así, luego de liderar (o pelear) la cima de la tabla anual durante varios meses, la Lepra terminó en el quinto lugar. Además, quedó eliminada de la Copa Libertadores ante Fluminense, perdió por penales frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina y cayó ante Estudiantes en la Supercopa Argentina.

En el Clausura, el conjunto de Alfredo Berti consiguió la clasificación a octavos tras finalizar séptimo en su zona, con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas. Si logra eliminar a Boca, deberá volver a jugar como visitante ante Gimnasia de La Plata.

Para el partido en La Bombonera, Berti tendrá una baja confirmada: José Florentín, expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza. Su reemplazante sería Gonzalo Ríos. Además, Berti mantiene dos incógnitas en la formación: Sheyko Studer y Alejo Osella disputan un lugar en la zaga central, mientras que Leonard Costa y Tomás Bottari pelean por un puesto en la mitad de la cancha.

Boca llega en un momento inmejorable

El Xeneize llegará al cruce con el envión de haber conquistado la Copa Sudamericana, pero con la exigencia de cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el Clausura. La principal incógnita pasa por la formación que elegirá Arruabarrena, quien analiza el desgaste acumulado por sus habituales titulares y la posibilidad de preservar a algunos futbolistas.

Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar son algunos de los jugadores que podrían comenzar en el banco de suplentes. El entrenador pretende poner lo mejor que tiene, aunque sin arriesgar a quienes llegan al límite desde lo físico.

Boca terminó segundo en la Zona A, con 33 puntos, uno menos que Instituto. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía en los octavos de final y también la tendría en un eventual cruce de cuartos ante Gimnasia de La Plata, que finalizó tercero en la Zona B. El ganador del partido ante Independiente Rivadavia enfrentará al Lobo el próximo domingo.

Las posibles formaciones de Boca e Independiente Rivadavia

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

El encuentro se disputará este miércoles a las 21 en La Bombonera y será dirigido por Luis Lobo Medina.