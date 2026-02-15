Fin del invicto: Independiente Rivadavia perdió con Belgrano y ya no manda en la zona “B” del Apertura

Independiente Rivadavia perdió con Belgrano de Córdoba por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa.

En el día de los Enamorados, la Lepra buscaba seguir con su idilio con el triunfo. Sin embargo, enfrente tenía un hueso duro de roer: el Belgrano de Córdoba del Ruso Zielinski. Acorde con el buen presente de ambos equipos, el partido comenzó con intensidad y ambiciones desbocadas por encontrar el arco rival, aunque sin generar demasiado peligro.

En ese marco, mientras los locales se apoyaban en el vértigo de sus atacantes -principalmente Sebastián Villa-, los visitantes intentaban manejar el encuentro a partir de la calidad excelsa de Lucas el Chino Zelarayán y Franco el Mudo Vázquez.

En un ida y vuelta constante, la primera clara del partido la tuvo Belgrano en los pies de Zelarayán, pero Nicolás Bolcato se lució para ahogarle el gol al 10 Pirata y mandar la pelota al córner.

De a poco los visitantes comenzaban a imponer condiciones, aunque fallaba en la puntada final. Por su parte, la Lepra apelaba a lastimar con su habitual juego directo: recuperar en mitad de cancha para poner a correr a sus delanteros.

La superioridad cordobesa se materializó en el marcador a los 38′, cuando el Mudo Vázquez -el jugador más claro de la cancha- apareció en el segundo palo para mandar una pelota proveniente de un córner al fondo de la red.

Ya en el complemento, los conducidos por Alfredo Berti salieron de entrada a buscar el empate y antes del 1′ de juego tuvo la igualdad con un cabezazo de Alejo Osella tras un córner ejecutado por Villa. Inmediatamente después respondió Belgrano por la misma vía, pero Uvita Fernández despilfarró de manera insólita un gol que le había servido el Chino Zelarayán.

Si en la primera mitad el Pirata era el que se había mostrado levemente superior, en la segunda parte fue la Lepra la que tomó completamente las riendas del partido y empujó a su rival contra el arco custodiado por Thiago Cardozo, que durante varios pasajes tuvo que esforzarse para mantener el cero en su arco, erigiéndose así como la gran figura visitante.

Pese a un dominio por momentos apabullante, los Azules no podían terminar de redondear sus ataques. En una noche deslucida de Villa, los dirigidos por Berti sufrieron para ser peligrosos en los metros finales. Una muestra de ello fue una jugada a los 35′ cuando el colombiano no pudo aprovechar un grosero error de Cardozo, que le dejó el arco a merced para que igualara el partido.

Pese a los incontables ataques, el equipo de Berti no podría quebrar la resistencia Pirata y veía como invicto llegaba a su fin. En la última jugada Fabrizio Sartori pudo haber rescatado un punto, pero su cabezazo dio en el travesaño.

Con este resultado, Independiente Rivadaviase queda en 12 puntos y dejó de liderar la zona “B”, donde ahora manda Tigre. El próximo compromiso de la Lepra será ante Independiente de Avellaneda, en el Bautista Gargantini.