CIUDAD DE MENDOZA

Fin de semana POP: la magia vuelve a las Aguas Danzantes

La Ciudad de Mendoza celebra dos noches de espectáculo con música, luces y coreografía acuática en Plaza Independencia.

Este sábado 22 y domingo 23, la emblemática Fuente de Aguas Danzantes de la Plaza Independencia ofrecerá un show especial completamente POP. A partir de las 20:30, se desplegará un espectáculo que combina grandes hits nacionales e internacionales con coreografías de agua, luces y efectos visuales para encender el centro de la Ciudad.

En la programación musical se escucharán canciones de artistas como Miranda!, Taylor Swift, Lali, Katy Perry, Lady Gaga, Tini, Emilia y BTS, entre otros, en un montaje pensado para que todos disfruten: desde familias hasta amigos o quienes busquen una experiencia diferente bajo las estrellas.

La propuesta invita a acercarse, cantar, bailar y dejarse llevar por el ritmo y la magia del pop, iluminando la noche mendocina con una experiencia vibrante y visualmente impactante.

popplaza independenciaFuente de Aguas Danzantesshow especial

