Fin de semana movido en Tupungato: múltiples detenciones, robos frustrados y secuestro droga

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato desplegó varios operativos en distintos sectores del departamento, los cuales permitieron recuperar bienes robados en fincas, secuestrar estupefacientes y aprehender a personas que tenían medidas judiciales pendientes. Además, se interceptó a un conductor que circulaba alcoholizado y que intentó evadir un control policial.

Robos rurales frustrados y un detenido por hurto

De acuerdo al reporte oficial, las primeras intervenciones se realizaron en una finca ubicada en calle Filippini, en el distrito San José, donde los oficiales recuperaron -en dos procedimientos- cinco bolsas de arpillera con duraznos que habían sido sustraídas.

Por su parte, en otro operativo llevado a cabo en la zona de El Algarrobo, los efectivos evitaron la sustracción de seis bolsas con manzanas ya recolectadas.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad.

Además, en el Loteo Bazán fue detenido un hombre sindicado como autor del hurto de un teléfono celular. El aprehendido fue trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata y quedó a disposición de la Oficina Fiscal 20.

Secuestro de marihuana y cocaína en distintos puntos

En el marco de maniobras preventivas, en la intersección de calles Islas Malvinas y Agüero los oficiales secuestraron un envoltorio con marihuana tras la requisa de un joven de 24 años.

Por otra parte, durante dos procedimientos realizados en el barrio Aconcagua se incautaron 25 plantas de marihuana y ramas con un peso total superior a 17 kilogramos.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad.

En paralelo, en calle La Ripiera se secuestró un frasco con marihuana, una bolsa con cocaína y cigarrillos armados. En tanto, en calle Gertrudis de Zapata, tras la requisa de un hombre, se incautó cocaína.

Diez detenidos con medidas judiciales vigentes

Tal como suele ocurrir en este tipo de operativos, también se llevaron a cabo controles de identificación con equipos biométricos dactilares. En esta intervención, la Policía detuvo a 10 personas que registraban requerimientos judiciales vigentes de distintos años, solicitados por la Oficina Fiscal 20, la Unidad Fiscal Valle de Uco y el Juzgado Penal Colegiado.

Intentó evadir un control y dio 2,02 de alcohol en sangre

A partir de una alerta del Centro Estratégico de Operaciones Valle de Uco por conducción peligrosa, efectivos policiales interceptaron una camioneta Ford F-100 que circulaba desde San José hacia la zona céntrica. El conductor desobedeció las indicaciones policiales hasta ser alcanzado en la Rotonda del Reloj, donde descendió del vehículo.

Trasladado a la Comisaría 20, se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó resultado positivo de 2,02 gramos por litro. El hombre fue notificado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099 por conducción bajo los efectos del alcohol.