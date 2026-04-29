Fin de semana largo en Ciudad: qué actividades se podrán hacer

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir a vecinos y turistas durante el fin de semana largo del 1 de mayo con una variada propuesta que combina recorridos turísticos, espectáculos y actividades culturales. Desde el municipio se informa cómo funcionarán los principales espacios y servicios entre el viernes y el domingo.

En materia turística, el Museo Casa de San Martín permanecerá cerrado el viernes 1, mientras que el sábado 2 abrirá de 10 a 19 y el domingo 3 de 14 a 19, con visitas guiadas cada una hora. Por su parte, el Centro de Atención al Turista Plaza Independencia no atenderá el viernes, pero funcionará el sábado de 9 a 19 y el domingo de 13 a 19. En tanto, el Centro de Atención al Turista Municipalidad de Mendoza abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 15.

El Bus turístico no prestará servicio el viernes, pero retomará su actividad el sábado 2 y domingo 3, con salidas cada 35 minutos entre las 10 y las 17:25. A su vez, uno de los clásicos de la Ciudad, la Fuente de Aguas Danzantes, podrá disfrutarse durante las tres jornadas entre las 19:30 y las 21.

La agenda cultural también ofrecerá múltiples alternativas. En el teatro Quintanilla, el sábado 2 a las 21:30, Florencia Fourcade presenta “Solista”, un concierto de castañuelas, mientras que el domingo 3 a las 19 se desarrollará una propuesta de danza titulada “Composición Coreográfica“.

Por su parte, el Teatro Mendoza será escenario el sábado 2 a las 21 de “Goodbye, Amy”, un espectáculo musical en vivo que propone un emotivo tributo a Amy Winehouse. Amy Rod se despide de los escenarios luego de casi 10 años de homenajear a la cantante que supo captar la esencia del soul.

Por otra parte, llega Domingo en la Sarmiento con su edición “Mi Patria en la Ciudad” La cita es este domingo 3 de mayo, de 11 a 17 horas. Será una jornada de tradición, cultura y gastronomía sobre la calle Sarmiento, con actividades para toda la familia.

En el plano de las artes visuales, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza ofrecerá visitas guiadas todos los miércoles y sábados de mayo a las 18. Asimismo, el Área Fundacional invita a recorrer las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, uno de los sitios patrimoniales más representativos de la Ciudad. Allí se podrán realizar recorridos autoguiados de martes a sábado de 9 a 19, y domingos y feriados de 15 a 19, en un espacio que conserva vestigios de la Mendoza colonial previa al terremoto de 1861.

De esta manera, la Ciudad despliega una agenda integral para el fin de semana largo, con opciones para todos los públicos y edades, consolidándose como un destino activo tanto en lo turístico como en lo cultural.