El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance positivo para el turismo de Mendoza. Según el informe definitivo del Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la ocupación hotelera y extrahotelera ponderada alcanzó 72,68 % en toda la provincia, superando las expectativas previas, que anticipaban un promedio de 67,77 %.

El desempeño provincial también se enmarca en un escenario de crecimiento de la demanda de viajes dentro del país.

Según datos difundidos por la plataforma Despegar, Mendoza registró un incremento interanual de 88 % en la demanda de viajes para este período. Mar del Plata encabezó las subas informadas, con un crecimiento del 100%, mientras que Córdoba y Salta registraron 42 %, e Iguazú, 25 %. Bariloche también se mantuvo entre los destinos más elegidos.

Los datos del informe del Observatorio del Emetur corresponden al período comprendido entre el 21 y el 23 de noviembre de 2026, con tres noches de estadía, y fueron calculados sobre una base de 44.373 plazas relevadas a partir del Censo Provincial de Alojamientos 2025.

El feriado del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre, fue trasladado al lunes 23, de acuerdo con el calendario de feriados nacionales, conformando así un descanso extendido de tres días.

En términos de movimiento turístico, se estima que Mendoza recibió 70.926 visitantes. De ese total, 49.784 se alojaron en establecimientos pagos, tanto tradicionales como contratados a través de plataformas digitales, mientras que otros 21.142 se hospedaron en casas de familiares y amigos.

El impacto económico directo generado durante el fin de semana largo fue de $21.833,09 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 14,09 millones.

El relevamiento del Observatorio Turístico también permitió conocer el comportamiento de los principales destinos de la provincial: La Ciudad de Mendoza (Gran Mendoza) encabezó el ranking, con 85 % de ocupación, seguida por General Alvear y Valle Grande, en San Rafael, ambos con 80 %. Potrerillos registró 75 %, mientras que el Valle de Uco, integrado por Tunuyán, Tupungato y San Carlos, alcanzó 72 %.

Finde largo con agenda llena

La convocatoria turística estuvo acompañada por una nutrida agenda cultural, musical y deportiva, con propuestas de alcance nacional e internacional distribuidas en distintos puntos de Mendoza.

En el Gran Mendoza se destacaron el espectáculo de Diego Torres, con su gira Mi Norte & Mi Sur Tour 2026, en el Arena Maipú Stadium; la séptima edición del Mendoza Sax Fest, que reunió actividades en Ciudad y Godoy Cruz; y el esperado recital de La Renga, que realizó el cierre de su gira nacional en el Teatro Griego Frank Romero Day.

También se presentó el DJ internacional Massano, referente del melodic techno, en el Club Hípico Mendoza.

En el Sur provincial, San Rafael fue escenario de la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino 2026, con actividades en el parque Hipólito Yrigoyen y el teatro griego. Además, el dique El Nihuil recibió la quinta fecha del Gran Prix Nacional Clase Pampero, que se desarrolló entre el 20 y el 23 de noviembre. A todo esto se sumó la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza, que reunió a más de 2000 participantes.