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Fin de semana inestable en el Valle de Uco: anticipan lluvias y posibles tormentas

El pronóstico advierte sobre la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente durante las tardes.

El tiempo en el Valle de Uco estará marcado por la inestabilidad durante el último fin de semana de octubre. Según los pronósticos meteorológicos, las localidades de Tunuyán, Tupungato y San Carlos podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, en un contexto de temperaturas propias de la primavera. Este viernes, en tanto, se presenta mayormente soleado, con máximas cercanas a los 29°C en Tunuyán, aunque no se descarta que la nubosidad y las precipitaciones aparezcan hacia la noche.

Para este sábado 31 de octubre se espera una jornada cálida, con una máxima estimada de 27°C. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumentará durante la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para San Carlos, vigente desde el mediodía hasta la medianoche, con posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

El domingo 1 de noviembre continuará la inestabilidad, con una máxima cercana a los 26°C y una mínima de 10°C en Tunuyán. Se prevén nuevas posibilidades de lluvias y tormentas durante la tarde, aunque la mañana podría presentar mejores condiciones. Ante este panorama, se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones frente a posibles fenómenos intensos.

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