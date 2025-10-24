Search
Fin de semana electoral: qué sucederá con el paso a Chile

Las autoridades confirmaron cómo será el tránsito en Alta Montaña tras el panorama electoral que afecta a todo el país. Los detalles.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá habilitado las 24 horas durante todo el fin de semana electoral, según informaron las autoridades de la Coordinación del Paso Internacional. La medida alcanza a vehículos particulares, de carga y de pasajeros, gracias a las condiciones meteorológicas favorables que garantizan una buena transitabilidad.

Este viernes, el cruce a Chile presenta cielo nublado y leves precipitaciones níveas, con temperaturas mínimas de -7°C y máximas de apenas 2°C en Las Cuevas. Sin embargo, no se registran obstáculos en la calzada ni riesgos para la circulación.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de estabilidad en la alta montaña mejorarán progresivamente desde la tarde, manteniéndose el buen tiempo con cielo despejado durante todo el fin de semana. Recién el lunes se prevé un cambio en las condiciones, con nevadas y un marcado descenso de temperatura en la zona cordillerana.

Por su parte, el Paso Pehuenche, alternativa muy utilizada por mendocinos y turistas chilenos, operará de 9 a 18 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Con este panorama, los mendocinos que planeen viajar a Chile o recibir visitantes durante las elecciones podrán hacerlo sin inconvenientes, siempre y cuando respeten las recomendaciones habituales de tránsito en zona de montaña y las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades.

ETIQUETAS:

Paso Cristo Redentorchilefin de semanaelecciones legislativas

