Fin de semana con música, teatro y propuestas para toda la familia en el Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc tendrá un fin de semana cargado de actividades para quienes quieran disfrutar de música, teatro y espectáculos para toda la familia. La programación se desarrollará en distintas salas del complejo cultural de Guaymallén y reunirá artistas locales con propuestas para todos los gustos.

La agenda comenzará hoy, viernes, con una noche de rock joven en la Sala Tejada Gómez, donde se presentarán varias bandas mendocinas como parte de una propuesta pensada para difundir nuevos talentos de la escena local.

El sábado continuará con el ADN Festival de Música Emergente, que reunirá a distintos artistas y bandas de Mendoza en la Sala Vilma Rúpolo. El evento busca darle visibilidad a la nueva generación de músicos y ofrecer un recorrido por distintos estilos actuales.

Ese mismo día también habrá teatro y humor con la obra Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento, un espectáculo que repasa con ironía y situaciones cotidianas las particularidades del carácter mendocino, en una propuesta pensada para que la disfrute toda la familia.

La programación seguirá el domingo con la obra En blanco, que tendrá dos funciones en la Sala Chalo Tulián. La puesta propone una historia íntima que aborda la pérdida de memoria a partir de la vida de una actriz que comienza a atravesar los primeros síntomas de Alzheimer.