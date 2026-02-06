Fin de semana a puro Verano Cultural: teatro, cine y música

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza continúa con las actividades del ciclo Verano Cultural, ofreciendo una nutrida programación de teatro, cine, música y espectáculos durante todo el fin de semana, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Cronograma fin de semana:



Viernes 6

Teatro Pulgarcito | Parque General San Martín

20 – Teatro y títeres. «La leyenda de Mur… un cuento de colores» | “Hola, ¡estoy bien!” de Daniel Quiroga

La valija del sol presenta «La leyenda de Mur… un cuento de colores»

Luego, en el mismo escenario tendrá lugar la presentación de la obra de Daniel Quiroga “Hola, ¡estoy bien!”

En este innovador show, Quiroga adopta un formato diferente, ofreciendo una noche de comedia en vivo donde el público tiene un papel activo. A lo largo del espectáculo, aborda temas como la niñez, la ansiedad y los miedos, compartiendo además anécdotas de su infancia.

20 – Arte. Muestra de arte residual “Cuarenta cartones pintados”

Inauguración de muestra Cuarenta cartones pintados del artista Jorge Gastón Herrera.

ECA Sur Enrique Sobisch (Km 0, Ciudad de San Rafael)

21- Música. Tango. Jero Flores + Barragán + Vega

Teatrino Pinty Saba | Espacio Cultural Julio Parc

21.30 – Ciclo de cine en el rosedal: película Antes del cuerpo

Antes del cuerpo narra la historia de Ana (Mónica Antonópulos), una enfermera que cuida a Luis (Patricio Contreras), un escritor envejecido que enfrenta el ocaso de su vida.

Dirección: Bracelis y Piazza.

Guion: Bracelis y Piazza.

Elenco: Mónica Antonópulos, Patricio Contreras.

Duración: 93 minutos.

Género: Thriller / drama.

Origen: Argentina.

Año: 2024

Rosedal del Parque General San Martín

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Sábado 7

20 – Música y títeres. «Había una vez… truz»

Ofelia, títeres con alma + Michael Giménez + Deja Vu presentan «Había una vez… truz»

Teatro Pulgarcito | Parque General San Martín

21 – Cultura Mágica

Alejandro Díaz + invitados presentan «Cultura mágica»

Jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

21.30 – Ciclo de cine en el rosedal: película El novio de mamá

Sinopsis: Leonardo, un optimista agente de viajes de 50 años, intenta ganarse el cariño de los hijos de Lucía, una madre trabajadora que busca rehacer su vida tras la muerte de su esposo.

En un hilarante viaje a la Patagonia, entre perros alérgicos, adolescentes rebeldes y niños obsesionados con la seguridad, Leonardo deberá demostrar que, aunque no sea el héroe perfecto, puede ser el hombre que esta familia necesita para comenzar de nuevo.

Dirección: Nicolás Silbert y Leandro Mark.

Guion: Lucas Bucci y Tomás Sposato.

Elenco: José María Listorti, Dani La Chepi, Jorgelina Aruzzi, Alex Pelao.

Duración: 95 minutos.

Género: Comedia familiar.

Origen: Argentina.

Año: 2023

Rosedal del Parque General San Martín

Domingo 8

20 – Circus Magenta

Teatro Pulgarcito | Parque General San Martín

21 – Música. Noche de folclore

Francisca Figueroa + Canción y Canto (Gabriela Fernandez, Facundo Merelo, Danniel Morcos y Pelo Merelo)

Jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

21.30 – Ciclo de cine en el rosedal: película Mazel Tov

Elogiada por la crítica como una sensible tragicomedia sobre los vínculos familiares, esta película escrita y dirigida por Adrián Suar transcurre alrededor de distintas celebraciones tradicionales de la colectividad judía, como un funeral, un Bat Mitzvá y un casamiento.

Dirección: Adrián Suar.

Guion: Pablo Solarz.

Elenco: Adrián Suar, Fernán Mirás, Natalie Pérez, Benjamín Rojas, Lorena Vega, Rodolfo Ranni, Esteban Bigliardi.

Duración: 100 minutos.

Género: Comedia dramática.

Origen: Argentina.

Año: 2024

Rosedal del Parque General San Martín