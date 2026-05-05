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Fin de la tregua: volvió a subir la nafta en Mendoza

YPF aplicó un incremento neto directo en Mendoza, subiendo $8 la nafta Súper y $10 la variante Infinia.

La promesa de estabilidad en los surtidores duró menos de lo previsto. A pesar de que el Ejecutivo nacional había anunciado un congelamiento de precios por un lapso de 45 días, la tregua se interrumpió apenas a los 35 días de vigencia. Este martes, las estaciones de servicio de Mendoza amanecieron con pizarras actualizadas, marcando un nuevo golpe al bolsillo de los conductores.

El último gran ajuste consecutivo de la petrolera estatal se había registrado a finales de marzo, mes en el que se acumuló una escalada del 16,1% debido a la presión impositiva y la crisis energética global. Si bien durante los primeros días de mayo hubo microajustes parciales por impuestos a nivel general, este martes YPF aplicó un incremento neto directo en Mendoza, subiendo $8 la nafta Súper y $10 la variante Infinia.

Con este nuevo movimiento, los valores de referencia en el Gran Mendoza cruzaron una nueva barrera de cara a lo que resta del mes.

Tipo de CombustiblePrecio Actual por Litro
Nafta Súper$2.031
Nafta Infinia$2.225
Diesel 500$2.163
Infinia Diesel$2.243

La medida de congelar los valores buscaba inicialmente contener la inercia inflacionaria y dar previsibilidad al transporte de cargas y particulares. Sin embargo, la presión de costos y la actualización diferida de los tributos que gravan a los combustibles líquidos terminaron por sepultar el acuerdo diez días antes de lo estipulado.

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