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Fin de la temporada: la Policía logró recuperar más de 11 toneladas de nueces en el Valle de Uco

El operativo preventivo desplegado en Tupungato dejó 65 aprehendidos y permitió recuperar cargamentos listos para comercializar, bolsas acopiadas y producción sustraída de varias fincas del Valle de Uco.

La Policía de Mendoza finalizó la temporada de controles en nogaleras en Tupungato con un saldo de más de 11 mil kilos de nueces recuperados en distintos procedimientos realizados durante los últimos meses en zonas rurales y productivas de la zona.

El trabajo comenzó a organizarse durante los primeros días de marzo, cuando autoridades policiales mantuvieron reuniones con productores, personal municipal y organismos de Fiscalización y Control para definir el esquema operativo de prevención.

A partir de esa planificación, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato desplegó patrullas motorizadas para recorridos diurnos en nogaleras y móviles afectados a puestos fijos y controles alternados en puntos estratégicos utilizados para el traslado de producción.

Durante las noches, los efectivos reforzaron los patrullajes preventivos en fincas y caminos rurales. Los controles incluyeron recorridos dentro de las propiedades, inspecciones de cierres perimetrales y entrevistas permanentes con serenos, caseros y encargados de seguridad.

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El operativo contó además con el apoyo de la Subcomisaría Cordón del Plata, Policía Rural y personal de Investigaciones, que concretó dos allanamientos donde se recuperaron más de 80 bolsas de nueces vinculadas a distintas intervenciones.

Como resultado de toda la temporada, la Policía recuperó 11.056 kilos de nueces distribuidos en bolsas de arpillera, cargamentos listos para comercialización, mochilas, baldes y acopios clandestinos detectados en distintas propiedades rurales.

Además, fueron aprehendidas 43 personas por hurto simple en grado de tentativa y otras 22 por medidas pendientes y averiguación de antecedentes.

Desde la fuerza indicaron que en las últimas semanas disminuyeron significativamente los intentos de sustracción debido al cierre progresivo de la cosecha y al trabajo preventivo sostenido en las zonas productivas.

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