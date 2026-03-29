Fin de la novela: Gimnasia confirmó a Darío Franco como nuevo entrenador

Gimnasia de Mendoza confirmó a Darío Franco como el nuevo entrenador, en reemplazo de Ariel Broggi.
El flamante técnico dirigirá las prácticas del equipo durante este domingo y el lunes será presentado oficialmente en conferencia de prensa.
Se trata de un hombre con amplia trayectoria que inició hace más de 20 años cuando tomó las riendas de Monarcas Morelia en 2006. Luego tuvo pasos por Instituto, Defensa y Justicia, Colón, Aldosivi, Almirante Brown, Quilmes, Arsenal, entre otros.
Franco tomará al equipo en un momento bastante complicado, ya que Gimnasia apenas obtuvo dos victorias, tres empates y seis derrotas en lo que va del Torneo Apertura. Para colmo, su debut no será nada fácil, ya que recibirá al puntero Vélez en el Víctor Legrotaglie el próximo viernes 3 de abril.
Como será el equipo de trabajo de Dario Franco
- Primer ayudante de campo: Matías Leonel Ballini.
- Segundo ayudante de campo: Sebastián Gómez.
- Preparador físico 1: Nicolás Coluccini.
- Preparador físico 2: Fabián Dellagaspera.
- Entrenador de arqueros: Paolo Olivera.
- Analistas de video: Emiliano Loretti.
- Médicos: Carlos Bertona, José Yonzo y Matías Donati.
- Kinesiólogos: Maximiliano Miguel, Gonzalo Mañanet y Ignacio Muñoz.
- Nutricionistas: Fernanda Grosso y María Virginia Dueñas.
Coordinadora: Yamila Correa.