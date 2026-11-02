Fin de clases en Mendoza: por qué algunos alumnos deberán ir a la escuela en diciembre aunque tengan todo aprobado

Con la llegada de noviembre, muchas familias mendocinas comienzan a organizar las vacaciones y el cierre del ciclo lectivo. Sin embargo, tener todas las materias aprobadas no necesariamente significa que los alumnos de primaria puedan dejar de asistir a clases el próximo 27 de noviembre.

Una disposición de la Dirección General de Escuelas (DGE) establece que los estudiantes deben cumplir también con determinadas condiciones de asistencia. De lo contrario, podrían verse obligados a continuar concurriendo a la escuela durante diciembre, aunque hayan aprobado todos los contenidos.

Según explica el blog educativo del Secretario Mike, la Resolución 311/2026 y el Memorándum 709/2026 establecen los criterios que deberán aplicar las escuelas para determinar qué alumnos pueden finalizar el ciclo lectivo en noviembre y cuáles tendrán que participar del período de intensificación.

El 15 de noviembre, una fecha clave para las familias

La normativa establece que el 15 de noviembre será la fecha de referencia para evaluar la asistencia anual de los estudiantes de primaria.

La resolución fija una asistencia anual del 90% y determina un umbral mínimo del 80% para establecer quiénes deberán concurrir obligatoriamente al período de intensificación por acumulación de faltas.

Esto significa que un alumno puede tener todas las materias aprobadas y, aun así, tener que seguir asistiendo a clases durante diciembre si no cumple con las condiciones de asistencia exigidas.

Sin embargo, existe una diferencia importante que las familias deben conocer: no todas las inasistencias tienen las mismas consecuencias.

Qué pasa con las faltas justificadas

De acuerdo con la información publicada por el Secretario Mike, el Memorándum 709/2026 de la Dirección de Educación Primaria aclara que la obligación de continuar asistiendo por no alcanzar el 80% corresponde a los estudiantes cuya situación se debe a inasistencias injustificadas.

Por lo tanto, superar el 20% de faltas totales no implica automáticamente tener que concurrir a clases durante diciembre.

Si las ausencias están debidamente justificadas, deberán ser consideradas por la institución al momento de evaluar la situación particular del estudiante.

En este sentido, la normativa establece que los equipos directivos y docentes deben analizar cada caso, teniendo en cuenta los días efectivos de clase, las inasistencias registradas y las justificaciones presentadas.

Qué deben hacer los padres antes del cierre de clases

Ante la proximidad de la fecha establecida por la DGE, las familias pueden consultar en la escuela cuál es el porcentaje de asistencia acumulado por sus hijos.

También resulta importante verificar que todas las justificaciones de inasistencias hayan sido correctamente registradas, especialmente cuando existieron ausencias por enfermedad u otros motivos debidamente acreditados.

La revisión permitirá conocer con anticipación si el estudiante reúne las condiciones necesarias para finalizar las clases el 27 de noviembre o si deberá continuar asistiendo durante el período complementario.

Cuándo terminan las clases en Mendoza

El Calendario Escolar 2026 establece las siguientes fechas para el cierre del ciclo lectivo:

15 de noviembre: fecha de referencia para evaluar el cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia en primaria.

fecha de referencia para evaluar el cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia en primaria. 27 de noviembre: finalización de clases para los estudiantes que tengan los aprendizajes acreditados y cumplan con las condiciones de asistencia.

finalización de clases para los estudiantes que tengan los aprendizajes acreditados y cumplan con las condiciones de asistencia. Del 30 de noviembre al 18 de diciembre: período de intensificación de saberes para quienes deban recuperar aprendizajes o cumplir con las condiciones de asistencia.

período de intensificación de saberes para quienes deban recuperar aprendizajes o cumplir con las condiciones de asistencia. 22 de diciembre: finalización de las actividades docentes.

📆 Podés consultar el Calendario Escolar 2026.



✅️ Mendoza garantiza 190 días de clases para el próximo ciclo lectivo.



👉 Mirá todas las fechas en: https://t.co/H6NhMNjAvb#EducaciónMendoza pic.twitter.com/0R2GRPNuF5 — Educación, Cultura, Infancias y DGE (@educultuydge) February 2, 2026

En el caso de los estudiantes que tengan todo aprobado, pero deban continuar por inasistencias injustificadas, no significa que tengan que volver a rendir las materias. La instancia de diciembre estará destinada a recuperar asistencia y fortalecer los aprendizajes desarrollados durante el año.

De esta manera, el 27 de noviembre no será necesariamente el último día de clases para todos los alumnos de primaria de Mendoza. La recomendación para las familias es consultar con anticipación en cada establecimiento educativo y evitar sorpresas al momento de organizar las vacaciones.