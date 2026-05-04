Search
Instagram Facebook Twitter
mariano-toedtli
PRIMERA NACIONAL

Fin de ciclo para Mariano Toedtli: tras el empate con Morón, la dirigencia de Godoy Cruz decidió despedir al entrenador

El paso de Mariano Toedtli como técnico del Tomba sólo duró 12 partidos, en los que obtuvo tres victorias, siete empates y dos derrotas.

Luego de empatar en el Feliciano Gambarte con Deportivo Morón, la dirigencia de Godoy Cruz tomó la decisión de interrumpir el ciclo de Mariano Toedtli, quien sólo permaneció como técnico del club por 12 partidos.

El resultado ante el Gallito en la 12° fecha de la Primera Nacional profundizó el malestar interno por el rendimiento del equipo, que acumula cuatro partidos sin ganar.

Según trascendió, la comisión directiva quedó especialmente disconforme con el segundo tiempo ante Morón, donde observó un equipo sin reacción, bajos rendimientos individuales y falta de respuestas desde el banco de suplentes. En ese sentido, uno de los aspectos más cuestionados fueron los cambios realizados por Toedtli durante el partido: la lectura del encuentro no convenció a los dirigentes y terminó de acelerar una decisión que ya venía analizándose desde hace tiempo.

Si bien en la conferencia de prensa post partido Toedtli había asegurado sentirse “respaldado por la dirigencia” y que los jugadores “creen en el trabajo que se está haciendo”, tras el encuentro los dirigentes mantuvieron reuniones hasta altas horas y este lunes tomaron la decisión de desvincular al entrenador. Formalmente la salida sería comunicada como un acuerdo entre ambas partes.

Toetli tuvo un ciclo corto y marcado por las críticas

El ciclo del entrenador al frente del Expreso duró apenas 12 partidos, con un saldo de tres victorias, siete empates y dos derrotas, una de ellas que significó la eliminación de la Copa Argentina.

Actualmente, Godoy Cruz Antonio Tomba se ubica sexto con 16 puntos y permanece en zona de clasificación al Reducido, a cinco unidades del líder.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja para definir rápidamente a su reemplazante y no descarta que el nuevo entrenador pueda estar al frente del equipo el próximo partido ante Racing de Córdoba. En paralelo, regresó al club Daniel Oldrá como director deportivo, aunque por el momento no asumiría de manera interina.

ETIQUETAS:

Godoy Cruz Antonio TombaMariano Toedtli

+ Noticias

PRIMERA NACIONAL

Fin de ciclo para Mariano Toedtli: tras el empate con Morón, la dirigencia de Godoy Cruz decidió despedir al entrenador

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad lanza una agenda de mayo con propuestas para estudiantes universitarios

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza será sede de un foro sobre construcción y real estate en 2026

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

Qué dice el nuevo Código de Edificación de Ciudad: los cambios

Por: Redacción NDI

Viaje

Milei viaja por tercera vez en el año a Estados Unidos

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo durante este lunes en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter