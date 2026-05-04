Fin de ciclo para Mariano Toedtli: tras el empate con Morón, la dirigencia de Godoy Cruz decidió despedir al entrenador

Luego de empatar en el Feliciano Gambarte con Deportivo Morón, la dirigencia de Godoy Cruz tomó la decisión de interrumpir el ciclo de Mariano Toedtli, quien sólo permaneció como técnico del club por 12 partidos.

El resultado ante el Gallito en la 12° fecha de la Primera Nacional profundizó el malestar interno por el rendimiento del equipo, que acumula cuatro partidos sin ganar.

Final del partido en el Feliciano Gambarte. Godoy Cruz empató 2 a 2 frente a Deportivo Morón por la fecha número 12 del campeonato. Los goles bodegueros lo marcaron Axel Rodríguez y Martín Pino.



Godoy Cruz 2 🆚 2 Deportivo Morón #JUEGAGODOYCRUZ 💪#VamosTomba 💙🤍 pic.twitter.com/wu1ItUa0SS — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 3, 2026

Según trascendió, la comisión directiva quedó especialmente disconforme con el segundo tiempo ante Morón, donde observó un equipo sin reacción, bajos rendimientos individuales y falta de respuestas desde el banco de suplentes. En ese sentido, uno de los aspectos más cuestionados fueron los cambios realizados por Toedtli durante el partido: la lectura del encuentro no convenció a los dirigentes y terminó de acelerar una decisión que ya venía analizándose desde hace tiempo.

Si bien en la conferencia de prensa post partido Toedtli había asegurado sentirse “respaldado por la dirigencia” y que los jugadores “creen en el trabajo que se está haciendo”, tras el encuentro los dirigentes mantuvieron reuniones hasta altas horas y este lunes tomaron la decisión de desvincular al entrenador. Formalmente la salida sería comunicada como un acuerdo entre ambas partes.

Toetli tuvo un ciclo corto y marcado por las críticas

El ciclo del entrenador al frente del Expreso duró apenas 12 partidos, con un saldo de tres victorias, siete empates y dos derrotas, una de ellas que significó la eliminación de la Copa Argentina.

Actualmente, Godoy Cruz Antonio Tomba se ubica sexto con 16 puntos y permanece en zona de clasificación al Reducido, a cinco unidades del líder.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja para definir rápidamente a su reemplazante y no descarta que el nuevo entrenador pueda estar al frente del equipo el próximo partido ante Racing de Córdoba. En paralelo, regresó al club Daniel Oldrá como director deportivo, aunque por el momento no asumiría de manera interina.