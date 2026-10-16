“Fin”: al estilo Adorni, Latorre blanqueó el proyecto privado en Luján que reemplaza a un vivero

La presentación del Presupuesto 2027 del Ministerio de Energía y Ambiente en la Legislatura quedó atravesada por la controversia en torno al vivero de Perdriel. Tras la exposición de la ministra Jimena Latorre, el diputado provincial Lucas Ilardo renovó sus cuestionamientos por el estado del predio y puso en duda las explicaciones oficiales sobre lo ocurrido en ese espacio de 25 hectáreas de Luján de Cuyo.

El jueves 15 de octubre, Latorre se reunió con la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para presentar los lineamientos de su cartera para el próximo ejercicio. El área contará con recursos por $123.298 millones y, entre sus prioridades, la funcionaria mencionó el fortalecimiento de los controles ambientales, las inspecciones y la gestión de residuos, además de las obras eléctricas e hidráulicas.

Sin embargo, el debate por el vivero volvió a instalarse a partir de las publicaciones de Ilardo en redes sociales. El legislador de Fuerza Patria cuestionó las declaraciones de la ministra y sostuvo que existen contradicciones entre los compromisos asumidos por el Gobierno para recuperar el predio y la situación que muestran las imágenes actuales.

Un proyecto de reforestación bajo cuestionamiento

El conflicto tiene como antecedente el plan anunciado por el Gobierno provincial en 2024 para poner en valor el vivero de Perdriel. En aquella oportunidad, Latorre presentó la iniciativa como un proyecto destinado a producir árboles para el arbolado público de los municipios y generar un espacio de formación para estudiantes de escuelas técnicas agrícolas.

En el Día Mundial del Ambiente, que el lema está vinculado a la restauración de los suelos y a la resiliencia contra la sequía y la desertificación, es fundamental empezar por casa, adaptando la agricultura y reforestando de manera que permita conservar y la preservar los suelos. pic.twitter.com/ic3qsxYdDJ — Jimena Latorre (@JimehLatorre) June 5, 2024

La propuesta contemplaba alcanzar una producción de 40.000 ejemplares forestales para 2028, además de incorporar prácticas educativas vinculadas con la agricultura regenerativa. Para ello, el Ministerio de Energía y Ambiente había informado sobre trabajos relacionados con el manejo del agua y la recuperación del predio.

Pero la situación denunciada por legisladores y vecinos abrió interrogantes sobre el cumplimiento de ese plan. Ilardo y la diputada Lidia Quintana presentaron un pedido de informes para conocer cuántos árboles fueron retirados, qué estudios técnicos justificaron las intervenciones, qué empresa realizó los trabajos y cuál fue el destino de la madera.

Esto decía la ministra hace algunos años.

Hoy en la legislatura dijo que se retractaba y que ahí iba a ver en emprendimiento privado.

Cómo si fuera una periodista no una funcionaria.

"Me retracto, dijo. "

Es funcionaria pública. Malgasto fondos públicos. Hizo un ARBORICIDIO.… https://t.co/7USmOSQcMO pic.twitter.com/caC8kOzHwV — Lucas ilardo (@lucasilardo) October 16, 2026

La iniciativa también apunta a esclarecer el uso de los recursos vinculados con un proyecto de arbolado financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las explicaciones que reclama la oposición

En sus cuestionamientos, Ilardo sostuvo que el predio quedó desmantelado y reclamó que el Gobierno detalle qué ocurrió con la infraestructura y la vegetación que había en el lugar. También puso el foco en la responsabilidad de las autoridades provinciales y municipales.

Otro punto de la controversia es el futuro del terreno. Según las publicaciones del diputado, durante la presentación legislativa Latorre rectificó anteriores declaraciones sobre su destino y cerró, con sobrebia, al estilo Adorni: “Fin”.

Ese planteo sumó una nueva dimensión al conflicto: además de conocer qué pasó con los árboles y los fondos destinados al proyecto, la oposición busca precisiones sobre el uso que tendrá un predio público que había sido presentado como una herramienta para fortalecer la producción forestal de Mendoza.

Por ahora, los cuestionamientos de los legisladores constituyen reclamos que requieren respuestas documentadas. El pedido de informes busca obtener información sobre las intervenciones realizadas, las autorizaciones correspondientes y el destino de los recursos involucrados.

La polémica deja planteada una pregunta central para el Gobierno provincial: qué ocurrió con el vivero de Perdriel y cómo se compatibiliza el estado actual del predio con el proyecto de reforestación y educación ambiental anunciado para esas 25 hectáreas.