Ya está todo definido

Filtraron quién será el conductor de Popstars, el reality del que nacieron Mambrú y Bandana

Después de 20 años, el icónico reality musical vuelve a la pantalla y ya se filtró el nombre de quien liderará esta nueva edición.

Popstars marcó un antes y un después en la televisión argentina a principios de los 2000. El reality no solo descubrió nuevas voces, sino que también dio origen a bandas icónicas como Bandana y Mambrú, consolidando a sus integrantes como referentes de la cultura pop de la época.

Ahora, Telefe confirmó el regreso del programa con una renovación total para 2026, pero manteniendo su esencia: encontrar talentos y formar estrellas. El anuncio despertó curiosidad y expectativa entre quienes vivieron el fenómeno original y entre nuevas audiencias interesadas en seguir de cerca a los participantes de esta nueva edición.

Popstars ya está en marcha

Según informó el periodista El Laucha a través de su cuenta en X, el canal ya inició la preproducción del reality musical. Aunque la fecha exacta de estreno aún no se reveló, los preparativos avanzan con firmeza, asegurando que la esencia del programa original se mantenga, pero adaptada a los tiempos actuales.

El regreso de Popstars generó un fuerte entusiasmo en redes sociales. Los fanáticos recordaron con nostalgia las primeras ediciones y celebraron la posibilidad de ver nuevamente audiciones cargadas de emociones, desafíos y la formación de un grupo musical que pueda marcar a una nueva generación. 

El posible conductor de Popstars

En medio de la expectativa, se filtró que Nicolás Occhiato será el conductor de la nueva edición de Popstars. Según El Laucha, Occhiato, conductor de Luzu TV y La Voz Argentina 2025, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado como figura televisiva y referente del entretenimiento joven.

Su incorporación al proyecto fue recibida con entusiasmo por los seguidores del reality, quienes destacaron su experiencia en programas de audiciones y su cercanía con el público joven. De esta manera, Telefe busca mantener la esencia original de Popstars mientras se adapta a los nuevos tiempos y audiencias, asegurando un regreso esperado y altamente mediático.

