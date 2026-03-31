Filoteens: la propuesta que invita a jóvenes mendocinos a pensar y construir su propia voz

En Mendoza comenzó a desarrollarse Filoteens, una propuesta educativa que busca acercar la filosofía a los adolescentes desde una mirada práctica, dinámica y vinculada a su realidad cotidiana.

La iniciativa se implementa a través de talleres donde los estudiantes trabajan a partir de preguntas literarias y filosóficas, una metodología que apunta a despertar el pensamiento crítico y promover la reflexión dentro del ámbito escolar.

La experiencia ya tuvo sus primeras jornadas en escuelas de Las Heras y Godoy Cruz, con la participación de alumnos de nivel secundario que se sumaron a este espacio pensado para repensar el rol de la educación desde un enfoque más humano.

Desde la Dirección de Educación Secundaria explicaron que el objetivo central es que los estudiantes no solo incorporen contenidos, sino que también desarrollen la capacidad de cuestionar, argumentar y construir una mirada propia sobre distintas temáticas.

En ese sentido, Filoteens propone trabajar tres dimensiones del pensamiento: el crítico, el creativo y el cuidadoso, promoviendo que los jóvenes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje y generen nuevas formas de interpretar el mundo que los rodea.

Lejos de plantear la filosofía como un contenido teórico o distante, el programa la presenta como una herramienta viva, que permite detenerse, hacerse preguntas y construir sentido en comunidad.

Además, la propuesta busca fortalecer habilidades clave para el presente, como la capacidad de argumentación, el desarrollo cognitivo y la expresión personal, aspectos fundamentales para la formación integral de los estudiantes.