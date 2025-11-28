FIFA y CONMEBOL respaldaron fuertemente al Chiqui Tapia

En vísperas a la final de la Copa Libertadores, CONMEBOL dispuso de la realización de un Congreso ‘express’ y Consejo para tratar, dentro de los temas, el final del año calendario y la planificación del venidero, que será mundialista.
En el Congreso, la Confederación Sudamericana y por extensión de FIFA, le brindaron su apoyo a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, en medio de un convulsionado clima en Argentina, producto del PasilloGate y los posteriores cruces con el Gobierno Nacional.
Tapia, como el resto de los presidentes de las Federaciones miembro, dijo presente en el JW Marriott Lima y recibió el respaldo de Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, a la vez que fueron ratificados por unanimidad sus cargos en FIFA: uno de los 37 miembros del Consejo Ejecutivo (y uno de los cuatro representantes de Sudamérica), Presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la entidad madre y Vicepresidente de Conmebol.
Esto también se da en pleno ostigamiento en redes sociales y manifestaciones públicas por parte del Gobierno Nacional. En las últimas horas, producto de esto, los dirigentes del fútbol argentino volvieron a marcar su apoyo a la dirigencia de la casa madre y su presidente con comunicados y palabras en la entrega de los premios Alumni.
Producto de este apoyo internacional a Tapia en Lima tanto de Conmebol como FIFA, Javier Milei decidió bajar su viaje a Washington del próximo 5 de diciembre para el Sorteo del Mundial donde había sido invitado por Donald Trump.