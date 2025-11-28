FIFA y CONMEBOL respaldaron fuertemente al Chiqui Tapia

En vísperas a la final de la Copa Libertadores, CONMEBOL dispuso de la realización de un Congreso ‘express’ y Consejo para tratar, dentro de los temas, el final del año calendario y la planificación del venidero, que será mundialista.

En el Congreso, la Confederación Sudamericana y por extensión de FIFA, le brindaron su apoyo a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, en medio de un convulsionado clima en Argentina, producto del PasilloGate y los posteriores cruces con el Gobierno Nacional.

Tapia, como el resto de los presidentes de las Federaciones miembro, dijo presente en el JW Marriott Lima y recibió el respaldo de Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, a la vez que fueron ratificados por unanimidad sus cargos en FIFA: uno de los 37 miembros del Consejo Ejecutivo (y uno de los cuatro representantes de Sudamérica), Presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la entidad madre y Vicepresidente de Conmebol.

Esto también se da en pleno ostigamiento en redes sociales y manifestaciones públicas por parte del Gobierno Nacional. En las últimas horas, producto de esto, los dirigentes del fútbol argentino volvieron a marcar su apoyo a la dirigencia de la casa madre y su presidente con comunicados y palabras en la entrega de los premios Alumni.

Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo.

Producto de este apoyo internacional a Tapia en Lima tanto de Conmebol como FIFA, Javier Milei decidió bajar su viaje a Washington del próximo 5 de diciembre para el Sorteo del Mundial donde había sido invitado por Donald Trump.