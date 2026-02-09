FIFA podría cambiar la sede del partido inaugural del Mundial 2026 tras demoras en el Azteca

La FIFA mantiene bajo observación al Estadio Azteca, sede designada para el partido inaugural del Mundial 2026, tras los retrasos confirmados en su remodelación. El estadio de Ciudad de México, que aspira a hacer historia como el único en albergar tres inauguraciones mundialistas, enfrenta dudas técnicas y de calendario que podrían llevar al organismo a retirarle el evento más simbólico del torneo.

Las alertas se encendieron luego de las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean, propietario del inmueble y del Club América, quien reconoció que el recinto no estará terminado al 100 % antes del inicio del Mundial. La FIFA tiene previsto inspeccionar las sedes en mayo y, según sus protocolos, podría asumir el control operativo del estadio semanas antes del torneo.

El partido inaugural está programado para junio de 2026 entre México y Sudáfrica, mientras que el Estadio Azteca también figura como escenario del debut de Colombia ante Uzbekistán, un duelo clave para la Selección en la fase de grupos. Cualquier cambio en la sede tendría impacto deportivo, logístico y económico para los organizadores y las selecciones involucradas.

La remodelación del Azteca se estima en más de US$150 millones, con inversiones enfocadas en accesos, zonas VIP, áreas de hospitalidad, iluminación, conectividad y seguridad, exigencias obligatorias de la FIFA para eventos de esta magnitud.