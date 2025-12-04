FIFA confirmó los artistas para el sorteo del Mundial 2026

La expectativa por el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 crece a medida que se conocen detalles de la gala que se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC, desde las 14 (hora argentina).

FIFA confirmó que la conducción estará en manos de Heidi Klum y Kevin Hart, quienes compartirán escenario como copresentadores.

Junto a ellos estará Danny Ramírez, actor y productor, quien aportará un toque hollywoodense. “Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño”, declaró a FIFA.

Quiénes son las figuras musicales del evento

Andrea Bocelli

Tenor italiano de prestigio mundial, con más de 90 millones de discos vendidos, seis nominaciones al Grammy y actuaciones en escenarios globales. Fundó la Andrea Bocelli Foundation y protagonizó una de las transmisiones de música clásica más vistas de la historia con su concierto de Pascua de 2020 en el Duomo de Milán.

Nicole Scherzinger

Cantante, actriz y líder de Pussycat Dolls. Ganadora de un premio Tony y nominada al Grammy, combina pop, teatro musical y televisión. Prestó su voz en las películas Moana y Moana 2.

Robbie Williams

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, es uno de los artistas más influyentes del pop global. Posee 18 Premios BRIT y protagoniza una exitosa serie documental. Co-creador de Soccer Aid, ayuda a recaudar fondos para UNICEF.