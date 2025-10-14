FIFA aprobó un reclamo y Colombia tendrá ventaja ante Argentina en busca de la final del Mundial Sub-20

Los detalles empiezan a jugar un papel fundamental. Cuando la preocupación había llegado a la Selección Colombia por la sanción que recibieron de la FIFA, llegó la buena nueva que les dieron el aval para sacudir la semifinal contra Argentina del Mundial Sub-20 con una ventaja.

Colombia clasificó a las semifinales luego de ganarle 3-2 a España, pero apenas se terminó el partido se conoció que Neyser Villarreal, el goleador del equipo con cinco anotaciones, y Carlos Sarabia fueron sancionados por la FIFA con un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-20.

En vísperas de la semifinal que jugará contra Argentina el miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M, la Selección Colombia llega diezmada, pero como no hay mal que por bien no venga, se conoció la ventaja que tendrá para poder cumplir con el objetivo de clasificar por primera vez en la historia a una final de un Mundial masculino.

La ventaja de Colombia antes de enfrentar a la Argentina

La cuenta de Instagram de Colombia publicó la foto de Simón García con el siguiente mensaje: “¡Entrenaron semifinalistas! Preparamos el partido del miércoles vs. Argentina”.

De esta manera, la selección colombiana confirmó que la FIFA aprobó el regreso del defensor central para la semifinal contra la Albiceleste luego de pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Una gran ventaja, sobre todo, si se tiene en cuenta que García es uno de los jugadores más destacados de la ‘Tricolor’ en el Mundial Sub-20.