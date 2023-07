Fiestas sexuales, abusos y violencia: a quiénes nombró la ex de Cacho Garay en sus declaraciones ante la Justicia

Mientras Cacho Garay sigue alojado en el penal de San Felipe, salieron a la luz las declaraciones de su ex Verónica Macías quien, tras varios años de abusos y violencia, decidió dar el paso, denunciar al humorista que ganó popularidad en Show Match, y contar la verdad del calvario que pasó estando en pareja con el mendocino.

La cantante, nacida en Córdoba, y radicada en Mendoza desde que formó pareja con Cacho Garay, declaró tres veces ante la Justicia mendocina y gracias a sus testimonios no solo el humorista está tras las rejas, sino que también lo está la exreina de la Vendimia de Tunuyán, Sandra Astudillo quien, hasta antes que explotara el caso, era empleada de la Legislatura provincial.

Garay, que arriesga una pena de entre 7 y 60 años de prisión efectiva, está imputado por una parva de delitos en la investigación iniciada por Daniel Carniello y que fue continuada por Mónica Fernández Poblet. La fiscal de instrucción fue quien decidió agravar la imputación del humorista y quien solicitó la prisión preventiva. Por esa razón es que está alojado en el pabellón A1 del penal de San Felipe.

La imputación sobre Garay

La imputación que recae sobre Cacho Garay es amplia y contiene una infinidad de delitos cometidos contra su esposa Verónica Macías Bracamonte: entre ellos se destacan amenazas simples; amenazas agravadas por el uso de arma; coacciones simples; coacciones agravadas por el uso de armas; robo simple; tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos); abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos; abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos; privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

En caso de ser encontrado culpable, Juan Antonio Garay arriesga una pena de entre 7 y 60 años de cárcel, aunque en pocos meses, sus abogados plantearán la prisión domiciliaria, ya que cumple los 70 años y puede acceder a ese beneficio.

Por su parte, la cómplice de Cacho Garay, Astudillo, quien también se encuentra con prisión preventiva, fue imputada por el fiscal de Violencia de Género, Daniel Carniello, por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo.

Verónica Macías rompió el silencio

Verónica Macías Bracamonte decidió un cambio para su vida y dijo “basta”. Tras varios años de abusos y violencia tomó valor y decidió denunciar a Juan Antonio Garay, con quien tenía una relación hacía 13 años.

En su primera declaración ante la fiscalía, realizada el 10 de abril de este año, la cantante soprano dijo: “ Estoy amenazada de muerte por parte de mi esposo Juan Antonio Garay , él tiene armas en toda la casa (…) El día 6 de abril en el hotel Eleton sufrí un hecho de violencia, el cual ya fue denunciado en la provincia de Córdoba, donde Juan verbalmente me dijo que me iba a tirar por el balcón, que me iba a matar, que si yo hablaba no salía viva de ahí”.

Y continuó, en otro tramo de su testimonial, diciendo que “ sufro abusos psicológicos de todo tipo , violencia verbal. Como es una persona pública, Juan tiene miedo que cuente las cosas que me hace y que me dice y las amenazas que me hace. Los hechos de violencia ocurren constantemente, son trece años de violencia. Yo me animé justo ahora cuando en Córdoba me di cuenta de que estaba en riesgo mi vida. No lo denuncié antes porque siempre me decía que él tiene poder ”.

Ese mismo día, Macías continuó con su relato y explicó que era víctima de violencia de género: “Todos los años me pegaba de alguna manera. Juan es muy mujeriego, y cuando yo le hacía un reclamo por celos, me insultaba y sacaba un arma y me la ponía en la cabeza y me decía ‘te vas a callar’ ”.

“En millones de oportunidades me ha puesto un arma en la cabeza y me ha dicho que me callara”, fue otra de las frases relevantes de aquella primera declaración, por la cual comenzó el proceso judicial contra Garay.