Fiesta Provincial de la Cerveza: cómo obtener entradas gratis para personas con discapacidad

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza se celebrará en el Hipódromo de Mendoza entre el 5 y el 7 de diciembre. Como cada año, el encuentro reunirá a miles de personas para disfrutar de buena música, gastronomía y las mejores cervezas artesanales de la región.

Las personas con discapacidad podrán acceder a entradas gratuitas presentando una copia de su DNI junto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la boletería del Teatro Plaza, ubicado en Colón 27, frente a la plaza central de Godoy Cruz. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 15.

El retiro de las entradas comenzará el 3 de noviembre y el cupo será limitado. Se entregará una entrada por persona beneficiaria. En los casos en que el CUD lo indique, también se podrá solicitar una entrada adicional para un acompañante. Además, quienes accedan al beneficio podrán elegir libremente el día al que deseen asistir.

La grilla de artistas promete tres jornadas inolvidables. El viernes 5 se presentarán Damas Gratis y La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo. El sábado 6 será el turno de Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Finalmente, el domingo 7 cerrarán Cazzu, Molotov, La Konga y DJ Mami, además de varias bandas locales que aportarán su toque mendocino al escenario.

Las entradas para el público general también están disponibles y pueden adquirirse de manera online, con la posibilidad de abonar en cuotas sin interés.