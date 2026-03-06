Fiesta de la Vendimia: estos son los servicios especiales de transporte

Con motivo de los principales actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Gobierno de Mendoza, ha dispuesto un esquema especial de movilidad para garantizar el traslado seguro de todas las personas que deseen participar de los festejos.



Acto Central y Repetición

Como todos los años, se habilitará un servicio especial pago hacia el Teatro Griego Frank Romero Day para la noche del acto central y la repetición el día domingo.

Inicio: 7/03 a las 17:00 hs

Inicio: 8/03 a las 18:00 hs

Recorrido de ida: Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Av. El Libertador, Camino del Cerro de la Gloria, Teatro Griego.

Regreso: Teatro Griego Frank Romero Day, camino que bordea el Cerro de la Gloria, Av. El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú. Gral. Paz, Chile, Godoy Cruz, Godoy Cruz y Perú.

Tarifa: $2100 por tramo, se podrá abondar con tarjeta SUBE, Sube digital y medios habilitados.

Servicio para personas con discapacidad:

Durante el acto central y la noche de repetición, se dispondrá de cuatro unidades de piso bajo con rampa, con traslado gratuito desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro.

Salida: Godoy Cruz y Perú, Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Rotonda Monseñor Orzali, Arq. Carlos Thays, Av. Ruiz Leal, Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas, Av. Ruiz Leal, Rotonda de Bajada del Cerro, y San Francisco de Asís, camino de ingreso Teatro Griego.

Regreso:Teatro Griego, camino de ingreso, Rotonda Bajada del Cerro y San Francisco de Asís, Av. Luis Leal, Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas, Av. Luis Leal, Arq. Carlos Thays, Rotonda Monseñor Orzali, El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Av. Juan B. Justo, Las Heras, Perú, General Paz, Chile, Godoy Cruz, Godoy Cruz y Perú.

Servicios para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo

Se repetirá el esquema de transporte hacia el Teatro Griego Frank Romero Day, con idéntico recorrido y tarifa que en el acto central y la repetición.

Inicio: desde las 17:00 hs

Tarifa: $2100 por tramo.

Servicio especial de taxis y remises

Quienes deseen acceder a estos servicios podrán hacerlo abonando una tarifa diferencial, en caso de optar por taxis el valor será de $15.000, y optar por remis tendrá un valor de $16.000, siempre y cuando se acceda a las unidades desde las sigueintes zonas:

Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Av. San Martín y Alberdi.

Sur: zanjón Frias, Yrigoyen, Brasil.

Este: Av. Gobernador Videla.

Oeste: Teatro Griego Frank Romero Day.

En caso que el traslado inicie fuera de las zonas mencionadas el valor a abonar será el que indique el reloj taxímetro.