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Fiesta de la Tradición: dónde comprar las entradas en San Carlos y qué pasa con el cupo para personas con discapacidad

San Carlos terminó por confirmar los últimos datos sobre el acceso a la entradas para la Fiesta de la Tradición.

En las últimas horas, la Municipalidad de San Carlos informó que está habilitada la venta de entradas para la Fiesta Provincial de la Tradición 2026, que se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Anfiteatro Neyú Mapú.

Y es que, recordemos que el departamento se prepara para vivir dos jornadas de música, identidad y encuentro familiar. La grilla artística reunirá a referentes locales y provinciales, junto al cierre estelar de Karina La Princesita el sábado 7 y El Chaqueño Palavecino el domingo 8.

Como habíamos adelantado desde Diario NDI, el valor de los boletos será de $20.000 por noche, mientras que los menores de 12 años no van a pagar. Aunque la nueva información es que no solo se conseguirán por la página de Entrada Web, sino que se habilitaron puntos físicos.

De esta forma, los interesados podrán acceder a entradas de forma presencial acercándose a la oficina de Tesorería, oficina de Rentas municipal y delegaciones de Eugenio Bustos, La Consulta, Tres Esquinas, Chilecito y Pareditas.

En cuanto a las personas con discapacidad deberán retirar su entrada el mismo día del evento en la boletería del teatro, esto solamente presentando Certificado Único de Discapacidad y DNI.

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