Fiesta de la Tradición: cuánto costará ver al Chaqueño Palavecino y Karina en San Carlos

El próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre, el departamento de San Carlos va a vivir su tan ansiada Fiesta de la Tradición en el teatro municipal Neyú Mapú. Tradicional festejo que contará con la participación de dos grandes artistas de talla nacional e internacional, estamos hablando de Karina la princesita y el Chaqueño Palavecino, que llegarán en ese orden.

Dos shows que traerán dos tipos muy distintos de música como también de espectáculo en sí, siendo que ambos han generado muchísima expectativa entre los vecinos del departamento y los espectadores que llegarán de todo el Valle de Uco y Mendoza.

Aunque lo que restaba por conocerse era cuánto costarían las entradas para ver a estos artistas, pero en las últimas horas se terminó por confirmar y los boletos se encuentran a la venta mediante la plataforma digital de Entrada Web.

Según se informó en esa página hay dos un solo valor para cualquiera de las noches, como así para el combo de ambas. Tratándose de una boleto básico de $20.000 o $40.000 por el combo, aunque a esto se deberá sumar el recargo por página.

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Calendario completo

Las actividades comenzarán el 1 de noviembre con la tradicional Bendición de los Frutos, en la explanada de la Iglesia Inmaculada Concepción, en el distrito de La Consulta. El 2 de noviembre se celebrará la Misa de los Santos Difuntos en el Cementerio Municipal, mientras que el martes 3 se reunirán en la explanada municipal para compartir la tradicional Serenata a San Carlos.

El miércoles 4 se realizará la peregrinación junto a San Carlos Borromeo, con salida desde la intersección de Bernardo Quiroga e Independencia, en la Villa Cabecera.

El viernes 6 de noviembre, a partir de las 19 h, los sancarlinos vivirán la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, “Legado de Luz y Vendimia”, en el Teatro Municipal Neyú Mapú, dando inicio al calendario vendimial provincial.

El sábado 7 y domingo 8 llegará el momento de disfrutar de la Fiesta Provincial de la Tradición, con artistas locales y provinciales, paseo de artesanos y food trucks. La propuesta artística contará con la presentación de Karina, La Princesita, el sábado, y El Chaqueño Palavecino, el domingo.

Además, el domingo 8, sobre calle Independencia de la Villa Cabecera, se realizará el tradicional desfile cívico, militar y policial. El 10 de noviembre, el Museo Histórico Fuerte San Carlos será escenario de la peña “Muestra Martín Fierro y Truqueada”.

La agenda continuará el sábado 14 con el Parlamento Sanmartiniano, la encuadra ecuestre y la Retreta del Desierto. Finalmente, el domingo 15 volverá la tradicional Cabalgata a los Claveles, donde jinetes de todo el departamento recorrerán los caminos en busca de la flor autóctona, el clavel del aire.