Fiesta de la Melesca: quiénes son las reinas del Valle de Uco que buscan la corona

Si alguien pensaba que el tiempo de candidatas y coronaciones ya había quedado atrás después de pasada la Vendimia, se equivoca. Este sábado volverá la elección de una reina en Junín: será en el marco de la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca, que se realiza en el distrito Los Barriales.

El escenario principal contará con una grilla artística integrada por Los Trovadores de Cuyo, Los Filippis, Cuarto Creciente y Carlos Cabrillana, además de la presentación del Ballet Folklórico Fortín Gaucho, que aportará el tradicional cuadro de danzas.

Quiénes son las reinas del Valle de Uco que buscan ser coronadas