Search
Instagram Facebook Twitter
fiesta-de-la-Melesca_11zon_11zon
Fiesta de la Melesca

Fiesta de la Melesca: quiénes son las reinas del Valle de Uco que buscan la corona

Este sábado en Junín, las 16 virreinas departamentales buscarán quedarse con la corona. Lo detalles del show.

Si alguien pensaba que el tiempo de candidatas y coronaciones ya había quedado atrás después de pasada la Vendimia, se equivoca. Este sábado volverá la elección de una reina en Junín: será en el marco de la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca, que se realiza en el distrito Los Barriales.

El escenario principal contará con una grilla artística integrada por Los Trovadores de CuyoLos FilippisCuarto Creciente y Carlos Cabrillana, además de la presentación del Ballet Folklórico Fortín Gaucho, que aportará el tradicional cuadro de danzas.

Quiénes son las reinas del Valle de Uco que buscan ser coronadas

  • Agostina Berón, de Pareditas fue elegida Virreina Departamental de la Vendimia de San Carlos.
  • Pilar Serrani, de Tunuyán, en caso de ser coronada, podría representar a su departamento junto a la actual virreina nacional, Agustina Giacomelli.
  • Delfina Cuello (El Peral), fue elegida virreina de Tupungato y está noche se subirá otra vez al escenario como reina.

ETIQUETAS:

Valle de UcoVendimiapilar serranifiesta de la melescaAgostina BerónDefina cuello

+ Noticias

Fiesta de la Melesca

Fiesta de la Melesca: quiénes son las reinas del Valle de Uco que buscan la corona

Por: Agustin Zamora

EDUCACIÓN

La DGE aprobó un nuevo régimen de asistencia para jóvenes y adultos

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Netflix sumó un thriller de 10 capítulos que atrapa desde el inicio

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Desde el lunes cambia el bono de ANSES para jubilados: qué pasa y por qué

Por: Violeta Díaz Costa

ANSES

Cómo quedan reprogramados los pagos del lunes 23 de marzo

Por: Violeta Díaz Costa

ALTA MONTAÑA

Atención: reabre el paso a chile para el fin de semana largo

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter