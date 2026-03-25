Festival Malbec y Olivo: más de 100 mil personas disfrutaron de la propuesta de Maipú

El Parque Metropolitano Sur fue escenario de una multitudinaria convocatoria durante el fin de semana, con la realización de la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo. Según datos oficiales, más de 100 mil personas participaron de las tres jornadas, consolidando al evento como uno de los más convocantes de la provincia.

Vecinos, turistas y visitantes se acercaron al predio para disfrutar de una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía, degustaciones y diversas expresiones culturales. En ese marco, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, destacó el impacto del festival y su valor identitario. “Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, afirmó.

Cada jornada tuvo una impronta particular, pensada para convocar a públicos diversos. El sábado estuvo atravesado por la tradición y las raíces, con una fuerte presencia del folclore y productos representativos de la historia productiva local. El domingo, en tanto, ofreció una propuesta más dinámica, con nuevas expresiones culturales que acercaron el malbec y el olivo a otros lenguajes. Finalmente, el lunes se orientó a un perfil familiar, con actividades recreativas y shows musicales para todas las edades.

El recorrido por el predio incluyó espectáculos de luces, intervenciones artísticas, espacios de descanso y una amplia oferta de vinos y productos olivícolas. Además, la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores generaron un contacto directo entre el público y quienes forman parte de la matriz productiva del departamento.

La gastronomía también ocupó un lugar central, con propuestas destacadas como las cooking class nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto. Estas actividades combinaron formación y entretenimiento, aportando una experiencia integral a los asistentes.

El festival reunió a bodegas, emprendimientos y productores locales, fortaleciendo el entramado económico de Maipú. La interacción directa entre productores y consumidores no solo permitió visibilizar el trabajo local, sino también promover el consumo y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Con una convocatoria masiva y una propuesta que integra cultura, producción y comunidad, el Festival del Malbec y el Olivo reafirma su crecimiento sostenido. De esta manera, desde Maipú remarcaron que el evento se posiciona una vez más como un punto de encuentro que celebra su identidad y proyecta su desarrollo a través del trabajo conjunto.