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Festival de la Nuez y Vinos de Altura en Tupungato: todo lo que tenés que saber para no perdértelo

Tupungato se prepara para una nueva edición de uno de sus eventos más representativos. El festival promete música, gastronomía y producción.

Tupungato volverá a ser escenario de una celebración que ya se ganó su lugar en el calendario local. El próximo domingo 3 de mayo, en el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador, se realizará la cuarta edición del Festival de la Nuez y los Vinos de Altura, una propuesta que combina identidad, cultura y desarrollo productivo.

La jornada comenzará a las 11 con el Paseo Peatonal y Artesanal sobre avenida Belgrano (desde calle Mosconi), donde emprendedores, artesanos y promociones estudiantiles ofrecerán sus productos. El evento busca potenciar la economía local y dar visibilidad al trabajo de distintos sectores (productores, comerciantes y artistas del departamento).

Por la tarde, desde las 17, la actividad se trasladará al escenario principal frente a la Plaza General San Martín, con espectáculos artísticos de raíz folclórica. Además, durante la previa, los locales gastronómicos del paseo sumarán propuestas culturales con música en vivo y menús variados (una apuesta que integra gastronomía y arte en un mismo circuito).

La grilla incluirá la participación de ballets folclóricos y artistas invitados como La Huella (de Luján de Cuyo), Nacho Silva y los grupos locales Ecos del Valle, Voces del Norte y La Doble A. La música será el eje para celebrar las tradiciones y conectar con el público a través del cancionero popular.

Con esta propuesta, Tupungato no solo invita a disfrutar, sino también a reafirmar su identidad. El festival se consolida como un espacio clave para fortalecer el sentido de pertenencia y posicionar al departamento como un destino cultural y productivo (con raíces profundas en el folclore y la tradición).

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