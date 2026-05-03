Festival de la Nuez y los Vinos de Altura: qué artistas se presentarán este domingo en Tupungato

Este domingo, Tupungato celebra la cuarta edición del Festival de la Nuez y los Vinos de Altura, una propuesta que ya logró instalarse en el calendario local y que tendrá como principal atractivo una grilla artística marcada por el folclore.

Los espectáculos comenzarán desde las 17 en el escenario principal ubicado frente a la Plaza Departamental General San Martín, donde actuarán músicos y ballets folclóricos locales y provinciales.

Qué artistas se presentarán en el Festival

Entre los artistas confirmados se destacan La Huella, el cantante Nacho Silva y las agrupaciones tupungatinas Ecos del Valle, Voces del Norte de Hoy y Siempre y La Doble A, que subirán al escenario con propuestas vinculadas al cancionero popular.

Además, participarán ballets folclóricos que aportarán danza y tradición a una jornada pensada para celebrar la identidad cultural del departamento.

Paseo de Peatonal y de Artesanos, la antesala a los shows principales

De manera complementaria, desde las 11 se puede recorrer el Paseo Peatonal y Artesanal sobre avenida Belgrano, desde calle Mosconi. Éste cuenta con la participación de emprendedores, artesanos y promociones estudiantiles. También habrá propuestas gastronómicas y música en vivo en los locales de la zona durante la previa de los shows principales.

Desde el municipio señalaron que el evento busca fortalecer el sentido de pertenencia y seguir posicionando a Tupungato como un destino vinculado a la cultura, la producción y sus tradiciones.